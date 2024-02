Perché su Coinbase il saldo è zero? Il problema dopo l'impennata dei Bitcoin

Non è passato inosservato il fatto che, a fine febbraio 2024, i Bitcoin abbiano superato i 60mila dollari. L'impennata della più nota delle criptovalute ha dunque portato più di qualcuno a dare un'occhiata a Coinbase, ma a quanto pare a un buon numero di utenti è comparso un dato poco piacevole: un saldo pari a zero.

A riportare la situazione, legata alla giornata del 28 febbraio 2024, ci hanno pensato fonti come TechCrunch, ma è stato lo stesso profilo ufficiale Twitter X di Coinbase Support a confermare la situazione. Nel messaggio dell'azienda, infatti, si legge: "Siamo consapevoli del fatto che alcuni utenti potrebbero visualizzare un saldo pari a zero nei loro account Coinbase e potrebbero riscontrare errori nell'acquisto o nella vendita. Il nostro team sta indagando sulla questione e fornirà un aggiornamento a breve. I vostri asset sono al sicuro".

Le persone coinvolte potrebbero dunque voler tenere d'occhio il portale Coinbase Status per monitorare la situazione, ma l'azienda ha già tranquillizzato gli utenti. Non resta insomma che stare a vedere, in quanto per il momento non è stato ancora spiegato cos'è effettivamente accaduto a livello tecnico. Tuttavia, come ben potete immaginare, la vicenda viene seguita con interesse da più di qualcuno.

Si fa notare il tempismo della problematica, che arriva in una giornata in cui il mondo delle criptovalute sta attirando ampiamente l'attenzione. In ogni caso, al momento in cui scriviamo la questione non è ancora stata risolta.