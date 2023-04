Ecco perché i colibrì sono gli unici uccelli in grado di volare all'indietro!

Gli appassionati di birdwatching sapranno che i colibrì sono gli unici uccelli che riescono a volare all’indietro; tuttavia, non è di dominio pubblico il motivo per cui ci riescono... Fino ad oggi!

Grazie al complesso sistema di nervi e muscoli in dotazione ai colibrì, le ali di questi volatili si muovono in maniera precisa e rapida, tanto da poter permettere agli uccelli in questione di generare una spinta in avanti, o all’indietro, a seconda degli intenti, senza troppi problemi.

Inoltre, sono dotati di una struttura scheletrica molto aerodinamica e questo consente loro di spostarsi a proprio piacimento nell’aria; aiutati dalle lunghe e strette ali, capaci di generare una spinta maggiore e compiere dai 12 agli 80 battiti al secondo.

I colibrì hanno anche una lingua morto particolare: essa è in grado di succhiare senza problemi il nettare dai fiori anche mentre stanno volando all’indietro, grazie al lungo e sottile organo del gusto.

Insomma, questa specie di uccelli, noti con il nome di Trochilidi, sono qualcosa di unico nel mondo animale; pensate che gli esemplari arrivano a pesare tra i 2,5 e 6,5 grammi e raggiungono lunghezze comprese tra i 6 e i 12 cm. Come potete immaginare sono annoverati tra gli uccelli più piccoli al mondo.