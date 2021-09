Ecco perché il colore blu è così raro in natura: si tratta di un'illusione ottica?

Le espressioni naturali più appariscenti sono, senza ombra di dubbio, i colori. La miriade di sfumature del nostro mondo è il frutto di strutture, in grado di sfruttare la luce dello spettro visibile. Tra queste tonalità, una è più “rara” delle altre. Stiamo parlando del blu e delle sue rare proprietà al limite dell'illusione ottica.

Partiamo col dire che i colori non esistono in natura. Quelli che vediamo tutti i giorni sono frutto del fenomeno di assorbimento della luce emanata dal sole. Il nostro cervello, utilizzando delle strutture oculari, interpreta le lunghezze d’onda riflesse dagli oggetti e le trasforma in colori. Questo fenomeno spiega anche perché il cielo è azzurro.

Tra le tonalità che dipingono questo nostro magnifico mondo, il blu è tra i più rari. Quest’ultimo, è parte della porzione dello spettro visibile, caratterizzata da una bassa lunghezza d’onda e da un'alta frequenza. Ciò lo rende una componente molto energetica dello spettro, che raramente viene riflessa dai “materiali assorbenti” naturali.

Nel mondo animale, infatti, non solo è rarissimo trovare pigmenti capaci di riflettere la luce blu dello spettro, ma la stragrande maggioranza degli animali, che presentano questo tipo di colorazione, si affida ad un differente tipo di blu, noto come “blu strutturale”. Quest’ultimo è dato dalla conformazione nanometrica di alcune componenti molecolari che, pur non possedendo pigmenti adatti, riescono a riflettere, grazie alla loro struttura e a forme di iridescenza, la luce blu. Esempi di questo adattamento sono i pavoni, il martin pescatore e le rane del genere dendrobates. Una nota eccezione a ciò è fornita da un gruppo di farfalle del genere Nessea, che presentano un pigmento, la pterobilina, in grado di assorbire tutte le lunghezze d’onda dello spettro tranne la blu.

Per quanto riguarda il mondo vegetale, invece, abbiamo un intero gruppo di pigmenti, detti antociani, che permettono l’espressione di colorazioni blu. Alcuni esempi sono le ortensie e l’aconito napello. Da un punto di vista evolutivo, dato che la formazione di questi pigmenti è soggetta a un grande dispendio energetico, le ragioni del loro sfruttamento sarebbero adducibili alla maggiore visibilità per gli impollinatori in un ambiente altamente competitivo.

Storicamente, la rarità dei pigmenti da cui estrarre questa tonalità ha reso il colore blu una sorta di “status symbol”, associato alla classe nobiliare. Inoltre, da un punto di vista iconografico, è stato molto utilizzato nell'induismo per rappresentare divinità, come Shiva e Krishna, e nella religione Cristiana, per il velo della Vergine Maria, oltre all’utilizzo medievale per i manoscritti miniati.

Infine, data la sua connotazione emotiva malinconica, nella stessa storia musicale, il colore blu è associabile alle origini del Blues, genere musicale che trae la sua genesi dai canti tribali africani, simboleggiati dalla nota espressione “to be blue”, utilizzata dagli schiavi deportati dall’africa per lavorare nelle piantagioni di cotone.