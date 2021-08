Perché i colori non esistono in natura? La risposta potrebbe essere difficile da accettare

Nel mondo che ci circonda esistono una miriade di sfumature e tonalità che si diramano dai colori primari. Fin da piccoli impariamo ad apprezzare i magnifici cieli azzurri, le arlecchine e variopinte forme delle specie animali e vegetali e le sublimi opere pittoriche della storia artistica. Ma tutti questi colori esistono davvero?

Bisogna innanzitutto capire che nulla di tutto ciò è intrinsecamente “colorato”, ma si tratta di segnali visivi che il nostro cervello, attraverso recettori noti come coni e bastoncelli, riceve ed elabora per dare un senso al mondo.

I colori, infatti, sono espressione della luce bianca, o dello spettro visibile. La luce (di cui vi proponiamo un approfondimento) è costituita da onde elettromagnetiche che hanno caratteristiche diverse, basate su parametri di frequenza e lunghezza d’onda. Ogni oggetto ha un certo grado di assorbimento della luce e l’espressione visiva che noi percepiamo è data dalla riflessione di alcune specifiche lunghezze d’onda, che raggiungono i nostri occhi e vengono interpretate dal cervello. Ed è proprio questo che determina il colore di ciò che stiamo osservando( come per il cielo azzurro). Quindi, si potrebbe aggiungere non solo che i colori non esistono senza luce, ma che “vengono creati” solo quando li vediamo.

Una riprova di ciò è fornita dal calare del sole, quando la luce scarseggia. Durante la notte, infatti, i colori sono attenuati o assenti poiché gli oggetti sono colpiti da un misto di luce residua e riflessa.

Queste conclusioni implicano anche un’altra verità, ovvero che il bianco e il nero non sono affatto colori. Il bianco è caratterizzato da una totale riflessione delle lunghezze d’onda della luce, mentre il nero è un assorbimento completo di tali componenti.

Anche i pigmenti, naturali o sintetici, sono soggetti a questo tipo di fenomeno. Questi, infatti, sono delle strutture molecolari caratteristiche che, come gli oggetti, hanno la capacità di assorbire alcune lunghezze d’onda e rifletterne delle altre.

Sappiamo bene che l’“inesistenza dei colori” potrebbe essere difficile da accettare, ma ciò non toglie che i nostri occhi siano capaci di vedere la luce e il nostro cervello di percepire i colori, quindi vi esortiamo a continuare ad ammirare la bellezza policroma del mondo intorno a voi e a produrre arte, perché ci sarà sempre qualcuno in grado di vederla (e non solo gli esseri umani).