Perché sotto il Colosseo a Roma sono state trovate ossa di bassotto?

Sotto il Colosseo a Roma, in particolare nelle fogne, dei ricercatori hanno esaminato i resti delle creature che possono essere trovate in questo luogo. Tra ossa di orsi, leopardi e leoni, gli addetti ai lavori sono rimasti sopresi dal trovare anche antichi resti di... cani bassotti.

È ampiamento risaputo che leoni, iene, leopardi, elefanti, struzzi e ippopotami venivano importati dall'Africa per far combattere i gladiatori o per farli cacciare agli umani come una mera forma di intrattenimento all'interno dell'arena. Gli animali rari, inoltre, venivano anche messi in mostra o utilizzati per combattere contro altre specie.

Allora, cosa ci fanno qui i bassotti? È molto probabile che le creature fossero utilizzate come parte degli spettacoli di "caccia" che si svolgevano all'interno del Colosseo (dove sarà costruito un pavimento high-tech). "L'indagine ha riguardato il collettore meridionale, bloccato e dismesso più o meno dal 523 d.C., quando il Colosseo smise di essere un anfiteatro per poi diventare una sorta di condominio, fortezza, ospedale, e persino una filanda", spiega Martina Almonte, archeologa e responsabili del progetto.

Insieme alle ossa del bassotto, gli addetti ai lavori hanno scoperto 50 monete di bronzo del periodo tardo romano e una moneta d'argento risalente al 171 d.C. circa che commemora i 10 anni del regno di Marco Aurelio. Sono stati trovati anche semi di frutta come fichi, uva e meloni, oltre a tracce di olive e noci; i resti di snack mangiati da spettatori affamati.

A proposito, visto che siamo in tema: ecco come apparivano i bassotti prima della selezione umana.