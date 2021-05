Perché le comete hanno due code? Può esisterne anche una terza? Scopriamolo insieme

Tra i fenomeni astronomici più belli a cui si può assistere durante la vita umana c'è senz'altro da nominare il passaggio di una cometa. Sono oggetti non sempre facili da osservare, ma sono custodi di una rara e dimenticata bellezza. Come mai però, appaiono generalmente con due code? Cosa le provoca?

Nel corso dell'anno passato, siamo stati relativamente fortunati in quanto per tutto il periodo primaverile ed estivo, nei cieli dell'emisfero boreale, è apparsa una cometa piuttosto luminosa conosciuta come C/2020 F3 NEOWISE. Sebbene sia stata per lo più visibile con strumenti come binocoli e telescopi, il suo passaggio ha incantato moltissimi appassionati, soprattutto per la particolarità della sua doppia coda.

Questo fenomeno è piuttosto comune nelle comete, ed è causato principalmente dal nostro Sole. Vediamole più nel dettaglio.

La coda di polveri (Tipo II):

Generalmente ci appare curvilinea e a forma di "ventaglio". È di colore bianco-giallastro per via della riflessione della luce solare ed è composta principalmente da rocce, pulviscolo e ghiaccio, i quali vengono strappati e vaporizzati dai raggi e dal calore solare; la sua forma deriva dal fatto che le particelle - per inerzia - si muovono in modo differente una volta staccatesi dal corpo principale della cometa, quindi quelle leggere si allontano di più, mentre quelle più pesanti rimangono coese, seguendo l'orbita originale.

La coda di ioni (Tipo I):

Come stesso il nome ci suggerisce, la coda di ioni è formata prevalentemente da atomi di gas e da particelle cariche, eccitate dal vento solare e spinte a velocità folli lontano dal nucleo della cometa (stiamo parlando di un range di almeno 300-700 km/s, a seconda della distanza dal Sole). A causa di questa impressionante velocità le particelle non risentono della direzione e della velocità relativa della cometa, quindi ci appare dritta e quasi sempre in direzione opposta alla nostra stella.

La terza coda(l'anti-coda):

È possibile che una cometa possegga una terza coda? Sebbene le osservazioni e gli studi ci insegnino che questi corpi celesti posseggono non più di due code in realtà (in rarissimi casi), è capitato che una cometa apparisse con una coda aggiuntiva, ma ciò è dovuto principalmente ad un insieme di combinazioni fortuite: come le osservazioni sulla cometa Lulin ci hanno insegnato, la terza coda è un inganno prospettico, che avviene quando la coda di polveri è molto grande e giace sullo stesso piano orbitale della Terra, apparendo come se fosse in direzione opposta alle altre due colleghe, e per questo viene definita come "anti-coda". In generale però, è un fenomeno che dura pochi giorni.

Non è vero, però, che una cometa possa avere sempre e solo due code: spesso si possono incontrare comete ad una sola coda, in particolare con solo quella di Tipo-I (ioni). Ciò avviene perché - come l'astronomia ci insegna - la coda di polveri è quella che evapora e si "consuma" più velocemente. Quando si osservano e si studiano comete molto vecchie, quella di polveri è praticamente assente e diradata.

Se siete a caccia di altre curiosità sullo spazio, vi rimandiamo alla nostra news su i pianeti "Tatooine" della nostra Via Lattea.