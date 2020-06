Perché è stata comprata tutta quella carta igienica durante la pandemia?

Perché durante la pandemia la gente ha comprato tutta quella carta igienica? Lasciando stare tutto il resto? Non è stata ancora data una risposta concreta, ma i ricercatori potrebbero aver identificato tutti i tipi di persone responsabili dell'esaurimento di questo importante oggetto.

Coloro che hanno più probabilità di accumulare carta igienica sono stati trovati più emotivi, più coscienziosi e più timorosi durante la pandemia rispetto al resto della popolazione. Non si tratta di un atto egoistico, ma un'espressione di preoccupazione per amici e familiari durante i momenti difficili. Di fronte alle incognite della pandemia e alle morti in aumento, infatti, le persone di tutto il mondo hanno fatto del loro meglio per prepararsi al peggio.

Tuttavia, accaparrarsi altri articoli come disinfettante, cibo e medicinali avrebbe avuto più senso. Alcuni produttori europei di carta igienica hanno riportato un aumento delle vendite pari al 700%. Spiegare l'acquisto di questi oggetti durante una pandemia è un po' più complicato, dato che c'è una vera crisi di cui preoccuparsi. Ciò potrebbe più ragionevolmente essere descritto come una pianificazione, sebbene in modo piuttosto non coordinato.

"Sebbene l'accumulo di scorte a causa della minaccia percepita possa essere considerato egoistico da alcuni, è importante notare che non rifletterebbe necessariamente una mancanza disposta di prosocialità", ha commentato il team dietro lo studio. "Invece, anche gli individui più umili e morali potrebbero accumulare carta igienica purché si sentano sufficientemente minacciati dalla pandemia." Per comprendere meglio la vera psicologia alla base di questo tipo di acquisti di massa, gli psicologi dell'Università di Munster e dell'Istituto Max Planck in Germania e dell'Università di San Gallo in Svizzera, hanno messo insieme un sondaggio online.

I ricercatori hanno raccolto i risultati da più di 1.000 adulti di 35 paesi. In primo luogo, coloro che vedevano il COVID-19 come una minaccia maggiore avevano più probabilità di acquistare più roba. Anche quelli che si qualificano come emotivi, che provano più ansia e una maggiore empatia e attaccamento sentimentale verso gli altri, avevano maggiori probabilità di accumulare oggetti durante la pandemia. Lo studio ha anche suggerito che le persone anziane avevano una probabilità maggiore di acquistare più rotoli e hanno scoperto che gli americani facevano acquisti meno frequentemente rispetto ai clienti europei, ma acquistavano grandi quantità quando lo facevano.