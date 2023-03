Perché il computer non fa gli aggiornamenti? Alcune ragioni per Windows 11

Su smartphone così come sul PC, ormai abbiamo imparato che aggiornare il sistema operativo è importante, cruciale per determinati aspetti e utile per altri, ma spesso novità, sicurezza e affidabilità vanno di pari passo.

Con novità importanti è possibile che arrivino anche bug, persino nelle versioni stabili degli aggiornamenti, ma nella maggior parte dei casi saranno successivi e repentini aggiornamenti a risolvere il tutto.

A ogni modo, se ormai avete deciso di essere sempre sul pezzo in materia di update di sistema ma è il PC a rifiutarsi di farlo autonomamente, siete nel posto giusto: ecco alcune idee per cercare di risolvere eventuali aggiornamenti di sistema bloccati.

Tanto per cominciare, se siete nel bel mezzo di un aggiornamento ma questo non accenna a voler terminare da ore, potreste non avere altra scelta se non quella di riavviare forzatamente il PC e sperare che non ci siano perdite o danneggiamenti a livello di dati o di registro di sistema.

Se questo dovesse compromettere l'avvio del PC, potrete risolvere tramite lo strumento di ripristino, che vi verrà proposto dopo tre riavvi forzati. Basterà quindi tenere premuto il tasto power, riaccendere e ripetere altre due volte questi due step. A questo punto sarà il sistema a chiedervi di avviare lo strumento di ripristino.

Se incappate in uno di questi problemi, potreste avere problemi di spazio. Prima di avviare un aggiornamento di sistema, assicuratevi sempre di avere almeno 20GB a disposizione sul drive principale.

Se, invece, il PC è da molto tempo che non vi propone aggiornamenti di alcun tipo, potrebbero essere stati disabilitati. Per riattivarli, premete il tasto Start e andate su Impostazioni. Vi apparirà una nuova finestra, andate all'ultima voce del menu laterale di sinistra, "Windows Update", e premete "Verifica disponibilità aggiornamenti". Gli aggiornamenti potrebbero essere stati sospesi erroneamente, verificate anche questo aspetto alla prima voce che recita "Sospendi Aggiornamenti". e il gioco è fatto.

