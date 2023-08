Perché il computer non comunica con la stampante? I casi possibili

Dopo aver scoperto come collegare il Mac alla stampante, vediamo oggi una serie di casi e di situazioni in cui la connessione tra il PC Windows e la stampante potrebbe non funzionare. I motivi per cui la stampante viene visualizzata come "offline" o smette di rispondere, infatti, sono molteplici.

Il primo motivo, ovviamente, sono i problemi legati alla connessione tra PC e stampante. In altre parole, l'hardware del vostro computer e quello della stampante potrebbero funzionare alla perfezione, ma il cavo che li collega (o la rete Wi-Fi, in caso di collegamento wireless) potrebbe essere guasto. In questo caso, la cosa migliore da fare è verificare che il cavo sia intatto e che la rete Wi-Fi funzioni a dovere. Fatto ciò, riavviate PC e stampante e verificate se il problema si è risolto da solo.

Se questo accorgimento non è stato di vostro aiuto, potete recarvi nelle impostazioni di sistema del PC ed eseguire una scansione diagnostica della stampante e del suo collegamento al computer. Dopo aver avviato la diagnostica, dovrete semplicemente selezione il device malfunzionante e seguire le istruzioni a schermo: sarà direttamente Windows a risolvere il problema per voi.

Un altro problema potrebbe riguardare le impostazioni della stampante di default. Sembrerà poco intuitivo, ma se una stampante vi dà problemi, la cosa migliore da fare potrebbe essere impostarla come "di default" dalla gestione di dispositivi e stampanti delle impostazioni del PC. In questo modo, non dovrete selezionare manualmente il device ad ogni utilizzo.

Infine, a causare una disconnessione del PC dalla stampante potrebbero essere dei driver non funzionanti o datati di quest'ultima. In questo caso, non dovrete far altro che trovare il dispositivo non funzionante dalla Gestione Dispositivi di Windows, cliccarci sopra con il tasto destro e poi cliccare su "aggiorna driver". Fatto ciò, riavviate il PC e la vostra stampante dovrebbe funzionare perfettamente.



Se nessuno di questi accorgimenti vi è servito, il consiglio è quello di rivolgervi al servizio clienti del produttore della vostra stampante: per i più "smart", addirittura, HP ha un servizio clienti sul Metaverso!