Perché i computer quantistici possono costituire una minaccia?

Abbiamo scoperto cosa sono e come funzionano i computer quantistici, oggi invece cercheremo di capire quali sono e se sussistono dei rischi per la sicurezza informatica correlati a questa nuova incredibile tecnologia.

La nuova frontiera dell'informatica non è infatti esente da rischi o perlomeno da incognite. La cosiddetta supremazia quantistica raggiunta da Google ha permesso di compiere un calcolo da 10.000 anni in appena 3 minuti e 20 secondi, ma quale sarà il suo impatto sulla nostra evoluzione informatica?

Gran parte di questi rischi è legata al superamento dei sistemi di protezione delle blockchain, ovvero la colonna portante del sistema economico delle criptovalute. La crittografia è infatti un sistema inviolabile che garantisce l'affidabilità delle transazioni all'interno dei blocchi delle blockchain. Crittografia che, nel sistema informatico tradizionale, risulta sufficientemente sicura per garantire appunto l'attendibilità dei flussi di informazioni.

L'informatica quantistica però, almeno sulla carta, potrebbe essere davvero in grado di formare una breccia nel muro di questo sistema economico. Secondo le stime fornite da uno studio di Deloitte, il quantitativo dei Bitcoin attualmente a rischio, poiché su indirizzi p2pk su chiave pubblica e dunque vulnerabili agli attacchi quantistici, sarebbe di circa il 25% di tutti i BTC attualmente in circolazione, per un totale di circa 4 milioni di Bitcoin. Al cambio attuale, parliamo di oltre 128 miliardi di Euro.

Una delle possibili soluzioni per mitigare il problema sarebbe quello di rendere inutilizzabili quegli indirizzi vulnerabili non utilizzati da troppo tempo, ma attualmente non si è ancora raggiunto un consenso nella community.

Abbiamo avuto modo di spiegare i rudimenti del misterioso mondo delle criptovalute nel nostro speciale sull'utilizzo delle GPU nel mining. Voi cosa ne pensate dei computer quantistici? Sono davvero la chiave per il futuro dell'informatica?