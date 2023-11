Perché abbiamo condotto uno studio su qualcuno che scuote una scatola?

Un recente quanto bizzarro studio che è stato pubblicato direttamente nella National Academy of Sciences, sembra dimostrare una cosa realmente importante in un modo assolutamente peculiare: osservare qualcuno che scuote una scatola.

Vi sono tanti esperimenti considerabili "strani", come ad esempio quello in cui è stato trasmesso l’Alzheimer a dei topi. Per il proprio studio, questa volta il team ha reclutato 500 persone e ha chiesto loro di guardare due differenti video, in cui è possibile osservare un soggetto che scuote una scatola in due diversi modi.

A questo punto, gli sperimentatori hanno chiesto ai partecipanti se fossero in grado di stabilire chi dei due stesse cercando di capire il numero di oggetti nella scatola e chi fosse intenzionato invece a capire la forma degli oggetti? I risultati sono realmente impressionanti.

Quasi tutti i 500 partecipanti non solo hanno risposto correttamente, ma sono stati in grado di farlo nel giro di pochissimi secondi dalla domanda.

"Ciò che mi sorprende è quanto sia intuitivo. Le persone possono davvero scoprire ciò che gli altri stanno cercando di capire", ha affermato l'autore principale Sholei Croom.

In questo caso parliamo quindi di uno specifico comportamento chiamato "azione epistemica". Si tratta in particolare di tutte quelle azioni che eseguiamo automaticamente quando cerchiamo di apprendere alcune informazioni su un oggetto o sul nostro ambiente circostante.

"Solo osservando come si muove il corpo di qualcuno, puoi capire cosa sta cercando di imparare sul suo ambiente. Lo facciamo continuamente, ma sono state condotte pochissime ricerche a riguardo", afferma Chaz Firestone, uno degli autori dello studio della Johns Hopkins University.

A questo punto sorgono spontanee le diverse implicazioni di una simile scoperta nella nostra vita quotidiana. Ad esempio, potrebbe divenire possibile "allenare" un’intelligenza artificiale a capire le nostre intenzioni o meglio ancora, le finalità delle nostre azioni.

Dopo aver scoperto che anche i topi riescono ad immaginare, lo stesso Firestone ha dichiarato con non poca meraviglia: "Quando pensi a tutti i calcoli mentali che qualcuno deve fare per capire cosa qualcun altro sta cercando di imparare, è un processo notevolmente complicato. Ma i nostri risultati mostrano che è qualcosa che le persone fanno facilmente".