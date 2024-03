Perché continuate a ricevere chiamate spam due anni dopo il Registro delle opposizioni

Si avvicina il secondo anniversario dell'introduzione del rinnovato Registro delle opposizioni, pensato per porre fine alle fastidiose chiamate di telemarketing sui nostri smartphone. Tuttavia, tale ambizioso obiettivo non è stato raggiunto, dato che lo stop alle telefonate indesiderate si è rapidamente dimostrato un flop entro la fine del 2022.

Come segnalato dal Garante per la Protezione dei Dati Personali (GPDP) nello stesso anno, il Registro delle opposizioni non sta bloccando effettivamente le chiamate indesiderate. Recentemente, abbiamo anche pubblicato un articolo incentrato sugli italiani tempestati dalle chiamate spam. Purtroppo, la realtà è amara: il Registro delle opposizioni non ha sortito l'effetto desiderato. Ma per quale motivo ci troviamo in questa situazione?

La colpa principale va attribuita al fatto che il Registro delle opposizioni sia efficace solo contro gli operatori regolari, mentre lascia fuori le aziende disoneste che ignorano deliberatamente le normative. Di conseguenza, pratiche illegittime e opache, come i call center abusivi e lo spoofing (la manipolazione del numero di telefono per nascondere quello vero), stanno ancora infastidendo gli italiani, molti dei quali ricevono addirittura decine di chiamate spam al giorno. Non sorprende, pertanto, che questo fenomeno sia noto come "telemarketing selvaggio" e che sia oggetto di frequenti critiche.

Considerate le circostanze, potreste chiedervi come tutelarvi dalle chiamate indesiderate, data l'insufficienza del Registro delle opposizioni. Tra le strategie disponibili, figurano l'uso delle funzionalità di blocco integrate nei sistemi operativi, come il filtro antispam dell'applicazione Telefono di Google. Tuttavia, nemmeno tali misure sono sufficienti. Da ultimo, bisogna tenere presente che, stando a quanto riportato da Consumerismo a novembre 2023, alcune app antispam di terze parti venderebbero i dati degli utenti ai call center. Insomma, gli italiani sono ancora in attesa di una soluzione.

Cuffie Bluetooth, Auricolari Bluetooth 5.3 Wireless,5-7 h per tr è uno dei più venduti oggi su