Perché il Copilot di Windows 11 non è disponibile in Italia? È confermato

Già a settembre 2023 si parlava del fatto che Copilot non fosse disponibile in Europa e dunque anche in Italia. Sin dal suo rilascio il 26 dello stesso mese, il nuovo assistente di Windows 11 è stato distribuito in USA, Regno Unito e in alcuni Paesi asiatici e sudamericani.

Ancora non c'è traccia del Vecchio Continente e il motivo è da ricondurre alle classiche problematiche di adeguamento alle nostre direttive in materia di privacy e rispetto dei dati personali, a maglie decisamente più strette rispetto alle regolamentazioni vigenti oltreoceano.

Copilot è stato distribuito come parte integrate dell'aggiornamento Windows 11 Moment 4, ma se siete in Europa non potrete testarne il funzionamento. Tuttavia, esiste già un workaround.

Aprite il tool Esegui cercandolo dal Menu Start oppure premendo la combinazione Win + R. A questo punto, inserite ed eseguite il comando:

microsoft-edge://?ux=copilot&tcp=1&source=taskbar

Una volta premuto invio, vi apparirà una barra laterale con le impostazioni preliminari e potrete iniziare a sbizzarrirvi con questo utile assistente basato sull'Intelligenza Artificiale.

Eravate già a conoscenza di questa possibilità? Ricordiamo che tra i grandi assenti dalle nostre parti c'è anche il "rivale" di Twitter, la nuova app di microblogging legata a Instagram, Threads, non ancora disponibile in Europa proprio per via delle regolamentazioni UE.