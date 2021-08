Perché questo coraggioso uccellino ruba i peli dei mammiferi carnivori?

La Cincia bicolore (Baeolophus bicolor) è un piccolo uccello canoro del Nord America che per costruire il suo nido utilizza una strategia sicuramente molto pericolosa: strappa via piccoli pezzi di pelliccia di mammiferi carnivori. Si pensava che rubasse la pelliccia da animali morti, ma in realtà lo fa soprattutto con gli animali vivi. Perché?

Ad osservare l'atto è stato l'ecologo Jeffrey Brawn dell'Università dell'Illinois. "La cincia bicolore che ho visto strappava i peli di un animale vivo. Era un procione vivo con artigli e denti e non sembrava importargli molto perché non si è nemmeno svegliato", ha dichiarato lo scienziato, autore dello studio pubblicato sulla rivista Ecology.

Il comportamento è stato menzionato solo scarsamente nella letteratura scientifica, nonostante i video caricati dagli appassionati siano molti su YouTube che descrivono il fenomeno (così come potrete osservare qui sopra). Il furto viene compiuto perché i piccoli uccelli utilizzano i peli degli animali per costruirsi un nido comodo e caldo.

Potrebbe anche essere possibile che la pelliccia aiuti a respingere i parassiti, che possono uccidere i piccoli. Ovviamente saranno necessari diversi altri studi per capire al meglio la faccenda, ma un'analisi geografica preliminare condotta dal team suggerisce che la "cleptotrichia" (dal greco di "furto" e "capelli") sia più comune alle latitudini più elevate.

