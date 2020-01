Perchè il Coronavirus potrebbe mettere a rischio la produzione di iPhone

Il nuovo Coronavirus che sta spaventando il mondo potrebbe avere un impatto importante anche sulle attività di Apple. Sono tanti gli analisti che nelle ultime ore hanno espresso le loro preoccupazioni per il diffondersi della malattia in Cina.

Le stime sono davvero preoccupanti, in quanto Apple per la produzione degli iPhone si affida a Foxconn, che è da sempre il principale partner mondiale della società di Cupertino. I dirigenti del colosso cinese hanno ordinato a molti dipendenti di prolungare le ferie ed hanno chiuso lo stabilimento di Wuhan, la città messa in quarantena dal Governo Centrale in quanto sede del focolaio più importante del virus.

I dipendenti che non hanno ricevuto comunicazioni sono invece stati sottoposti a controlli alla salute: Foxconn ha ordinato l'uso della mascherina ed il controllo quotidiano della febbre. Nella mappa presente in calce vi mostriamo il posizionamento degli stabilimenti Foxconn in relazione alle infezioni

La fabbrica di Wuhan di Foxconn è una delle più grandi ed importanti, ed una ridotta capacità produttiva potrebbe rappresentare una spina nel fianco non di poco conto per Apple, che non solo ha aumentato gli ordini a 65 milioni di unità per le vecchie versioni dell'iPhone, ma secondo le ultime indiscrezioni starebbe per lanciare anche il nuovo iPhone SE 2.

Il Nikkei nel frattempo ha avvertito che "la velocità della produzione potrebbe essere intaccata anche dal diffondersi del Coronavirus nella provincia di Hebel".