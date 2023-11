Perché le cose nello spazio sono rotonde? Il motivo è affascinante

Molti corpi celesti, come pianeti e lune, sono sorprendentemente rotondi. Questa forma sferica, che sembra essere una costante universale, è il risultato diretto dell'influenza della gravità. Anjali Tripathi, astrofisica presso il Programma di Esplorazione degli Esopianeti della NASA, spiega che è la gravità di un corpo celeste agisce su se stessa.

Ogni particella va verso il suo centro di gravita; questo processo, noto come autogravità, è ciò che modella i pianeti e le lune in forme sferiche. Il processo di formazione di questi corpi celesti inizia con la fusione di particelle di polvere in enormi nuvole di polvere a forma di ciambella, un fenomeno che ha avuto origine circa 13,8 miliardi di anni fa, dopo il Big Bang.

Man mano che questi corpi in formazione accumulano massa, la loro gravità aumenta, attirando sempre più materia. Bruno Merín, astronomo e capo del Centro di Dati Scientifici ESAC dell'Agenzia Spaziale Europea, paragona questo processo al flusso dell'acqua in un lavandino: tutto converge verso il centro. La forma sferica è l'unico equilibrio possibile nello spazio, dove ogni punto della superficie è equidistante dal centro. Tuttavia, non tutti i corpi celesti sono sfere perfette.

Pianeti come Mercurio e Venere sono quasi perfettamente sferici a causa della loro lenta rotazione, mentre i giganti gassosi come Giove e Saturno mostrano un rigonfiamento all'equatore a causa della loro rapida rotazione. Anche la Terra ha un leggero rigonfiamento, meno dell'1%, a causa della forza centrifuga. Nonostante l'universo sia pieno di sfere, molti corpi nello spazio non sono affatto sferici. Asteroidi e comete, ad esempio, possono assumere qualsiasi forma, modellati da collisioni e rotazioni interstellari.

Phobos, una delle lune di Marte, ha una forma simile a quella di una patata. Solo circa 20 delle quasi 300 lune conosciute nel sistema solare hanno la forma rotonda familiare che ci aspettiamo, mentre le altre sono più irregolari. Questo è dovuto alla loro massa inferiore, che non è sufficiente per generare una gravità capace di uniformare la loro forma.

Insomma, come diceva Battiato: "cerco un centro di gravità permanente... ma solo alcune lune e pianeti ci riescono."