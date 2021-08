Perché si stanno creando questi giardini circolari nel Sahara?

L'Unione Africana, grazie al sostegno dell'Unione Europea, della Banca Mondiale e delle Nazioni Unite ha avviato uno dei più grandi (e ambiziosi) progetti mai visti in Africa e nel mondo: la Grande Muraglia Verde, un'iniziativa per contrastare gli effetti del cambiamento climatico globale e della desertificazione.

L'obiettivo è quello di creare una barriera cross-continentale che si estende per 7.000 chilometri dal Senegal a Gibuti. Per iniziare, gli ingegneri stanno creando nel bel mezzo del deserto del Sahara questi "giardini circolari" verdi conosciuti localmente come "Tolou Keur"; sono stati progettati da Aly Ndiaye, un ingegnere agrario senegalese.

In questi giardini è possibile trovare piante e alberi resistenti ai climi caldi e secchi, come la papaya e il mango. All'interno di uno strato del cerchio, inoltre, è anche possibile trovare una schiera di piante officinali, ovvero utilizzate per la produzione di specialità medicinali.

La loro forma non è stata messa per caso. Le strutture circolari, infatti, consentono alle radici di crescere verso l'interno. Questo meccanismo intrappola liquidi e batteri e migliora la ritenzione idrica e il compostaggio. Il progetto di costruzione di questi giardini è iniziato sette mesi fa e attualmente sono circa due dozzine.

Per quanto riguarda il progetto della Grande Muraglia Verde non ci sono buone notizie: il programma ha piantato solo il 4% dei 100 milioni di ettari di alberi promessi e completarlo entro il 2030 potrebbe costare fino a 43 miliardi di dollari.