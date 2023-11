Perché è stato creato il dominio .ing? Il marketing al livello PRO

Google sta preparando un nuovo terremoto, pronto a scuotere il web dalle fondamenta. Se pensavate che le cifre da capogiro per l'asta del dominio di Pirate Bay vi sono sembrate folli, chissà cosa ci riserverà il prossimo futuro.

L'azienda di Mountain View, infatti, ha lanciato il suo nuovo dominio di primo livello .ing. Si tratta di una mossa pensata per offrire nuovi strumenti di naming creativo agli esperti di marketing di tutto il mondo, consentendo di giocare con il gerundio inglese e le parole più disparate.

Molti partner di Google hanno già avuto modo di registrare il proprio dominio assicurandosi delle combinazioni uniche nel loro genere, come ad esempio Canva, il popolare strumento di fotoritocco online, che si è accaparrata il dominio draw.ing.

Altri esempi sono quello di Adobe Acrobat, con edit.ing, e il portale che celebra i Mavericks Surf Awards, con surf.ing.

Attualmente, tramite il dominio get.ing è possibile verificare la disponibilità dei nomi che avete in mente. Per farli vostri, c'è una lunga serie di partner ma ci sono delle regole da rispettare. La vendita pubblica dei domini partirà il 5 dicembre 2023 e si potranno pagare tariffe standard per l'acquisto dei domini. Fino a quella data, ci saranno diverse fasi di vendita in Early Access in cui sarà possibile pre-registrarsi direttamente per l'ultima fase ad accesso libero oppure pagare di più, salire fino alla prima fase e aumentare le proprie chance di ottenere il dominio a cifre a svariati zeri. Nello specifico, troverete cifre di questo tipo:

Fino al 14 novembre 2023: 300.000 euro

Dal 14 al 21 novembre 2023: 100.000 euro

Dal 21 al 28 novembre 2023: 30.000 euro

Dal 28 novembre al 29 novembre: 10.000 euro

Dal 29 novembre al 30 novembre: 3.000 euro

Dal 30 novembre al 1 dicembre: 1.000 euro

Dal 1 al 3 dicembre 2023: 400 euro

Dal 3 al 5 dicembre 2023: 150 euro

Se vorrete prenotarvi per essere tra i primi a ottenerlo all'apertura libera, le cifre si attestano intorno agli 80 euro. Attenzione però, poiché al termine di ogni scaglione i domini verranno assegnati fino all'ultima fase. Se pagherete ad esempio i soli 80 euro e qualcuno prima del 5 dicembre deciderà di sborsarne 100.000, alla chiusura della fase del 21 novembre quel dominio sarà suo.