Perché le creature abissali hanno un aspetto alino? La risposta della scienza

Pesci con denti aguzzi come rasoi, corpi luminescenti e occhi sporgenti che sembrano scrutare l'infinito: perché i pesci degli abissi hanno un aspetto così alieno? La risposta risiede nel loro habitat estremo: scarsa o nulla luce, alta pressione, bassa disponibilità di cibo e temperature molto più fredde, con una media appena sopra lo zero.

Per sopravvivere in questo ambiente ostile, i pesci abissali hanno sviluppato caratteristiche uniche. Prendiamo ad esempio il Chauliodus, che possiede denti grandi e trasparenti, così affilati che non può chiudere la bocca senza perforare il cervello.

Questi denti, oltre ad essere armi letali, sono anche invisibili alla preda fino all'ultimo istante. Altri pesci, come l'anguilla pellicano, hanno bocche che, quando distese, occupano la maggior parte del loro corpo, permettendo loro di catturare e inghiottire pesci grandi in queste desolate profondità marine.

La vera arma segreta di molti predatori abissali è la bioluminescenza, ovvero la capacità di generare la propria luce. La bioluminescenza non serve solo ad attirare le prede, ma anche a mimetizzarsi. Alcuni pesci abissali, come l'Argyropelecus gigas, sono in grado di attenuare e intensificare la loro luce per adattarsi alla luce circostante, utilizzando la bioluminescenza come meccanismo di occultamento per nascondersi dai potenziali nemici.

E no, non sono loro creature strane, poiché sulla Terra non ci sono stranezze, il loro aspetto è così semplicemente perché si sono adattati a quelle condizioni: ad esempio, le giraffe sono strane perché hanno il collo lungo?