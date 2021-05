Gli esseri umani sono gli unici mammiferi a cui crescono i peli corporei in questo modo, ovvero principalmente sulla testa e molto meno nel resto del corpo. Perché ci crescono più capelli sulla nostra testa che sul resto del corpo? La scienza ha provato a dare la risposta, ma prima è fondamentale capire perché i mammiferi hanno la pelliccia.

La pelliccia mantiene gli animali al caldo quando fa freddo e li protegge dal Sole durante il giorno. I nostri antenati umani sono stati in grado di perdere la maggior parte dei peli corporei per un semplice motivo: perché hanno compensato a queste situazioni di caldo e gelo grazie al fuoco, ai ripari e ai vestiti, secondo quanto afferma Mark Pagel, biologo evoluzionista presso l'Università di Reading nel Regno Unito

La mancanza di peli deve aver dato agli umani una sorta di vantaggio evolutivo e ci sono tre teorie che discutono sull'argomento:

La prima teoria - chiamata ipotesi del raffreddamento del corpo - spiega che gli esseri umani hanno perso la folta pelliccia perché, semplicemente, non sarebbe stata utile sotto il caldo Sole di mezzogiorno, soprattutto nelle regioni più aride. Inoltre, gli umani si sono evoluti per avere più ghiandole sudoripare rispetto ai primati; se avessimo avuto la pelliccia, quindi, probabilmente si sarebbe inzuppata di sudore, rendendo difficile l'evaporazione e, quindi, il raffreddamento. Questa ipotesi non spiega però il motivo per cui gli uomini tendono ad essere più pelosi delle donne. La seconda teoria - nota come ipotesi della scimmia acquatica - afferma che, poiché gli antichi uomini trascorrevano molto tempo in acqua, la pelliccia li appesantiva mentre nuotavano, quindi hanno perso gradualmente i peli. Tuttavia, non ci sono prove che gli umani abbiano trascorso una quantità significativa di tempo in acqua durante il passato evolutivo. La terza teoria, proposta da Pagel stessa, si chiama ipotesi dell'ectoparassita ed è stata pubblicata nel 2003 sulla rivista Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences. Poiché la pelliccia attira gli ectoparassiti - come pulci, zecche e pidocchi -, una delle principali cause di malattia e mortalità tra le specie, la perdita di pelliccia potrebbe aver aumentato le possibilità degli esseri umani di sopravvivere.

Tuttavia, una domanda sorge spontanea a questo punto: perché i capelli sono rimasti? Semplicemente perché ci offrono riparo dal Sole. Vicino all'equatore, dove si sono evoluti gli esseri umani, l'esposizione alla nostra stella può essere opprimente e i capelli aiutano le persone a evitare il surriscaldamento. Non solo come protezione: anche come metodo per la selezione sessuale.

Come i pavoni che mostrano le loro imponenti piume, anche i capelli degli esseri umani una volta (e anche oggi a dir la verità) potrebbero essere serviti come "catalizzatore" per attirare l'attenzioni delle femmine. I nostri antichi antenati, quindi, si conciavano i capelli per far colpo sull'altro sesso? Molto probabilmente sì... ma questa è un'altra storia per un altro giorno.

