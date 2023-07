Perché i cristiani terminano ogni preghiera con 'Amen'?

Chissà quante volte, anche in maniera grossolana, hai pronunciato la parola “amen”, ma sai davvero cosa significa e perché i cristiani la mettono automaticamente alla fine di ogni preghiera? Siffatto vocabolo, infatti, è una potente affermazione che esprime un accordo deciso con la propria fede.

Esso può significare “certamente”, “così sia” o “sia fatto”. Molti religiosi decidono di dedicare a Dio preghiere personali e, per siglare la solennità della propria richiesta o invocazione, ricorrono al famoso amen.

Tuttavia, sappiamo quanto il cristianesimo abbia influito sulla nostra cultura Occidentale, per questo motivo tale parola è utilizzata anche al di fuori di contesti religiosi. Facciamo un esempio: se qualcuno affermasse “Abbiamo bisogno di un'educazione di qualità accessibile a tutti i bambini!”, qualcuno potrebbe rispondere: “Amen!”. Inoltre, qualche burlone si diverte anche ad utilizzarlo per virgolettare le proprie freddure.

Il nostro amen deriva dall’ebraico āmēn, che significa "certezza", "verità" e "davvero" e si trova sia nell’Antico che nel Nuovo Testamento (e nei testi apocrifi). Gli anglofoni hanno tentato di ricondurre questo vocabolo a “men”, cioè uomini, ma non c’è alcun tipo di legame.

Nell’ebraismo, amen si utilizza per rispondere alle parole del rabbino o del leader spirituale; invece, nell’islam, vien usato in modo formale nei rituali e come conclusione delle preghiere, ma viene spesso sostituito con āmīn.

Un’altra teoria interessante è quella concernente il collegamento tra amen e la divinità egizia ariete, dio della vita e della riproduzione: Amon. Ovviamente, anche in questa istanza non c’è nessun collegamento tra le due realtà religiose.