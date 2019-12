Perchè i cuccioli di panda sono molto più piccoli delle madri? Ce lo svela uno studio

Uno studio della Duke University, pubblicato sul Journal of Anatomy, fa luce sullo sconvolgente divario di dimensioni tra le mamme di panda gigante ed i loro cuccioli appena nati.

La biologa Kathleen Smith ed il suo ex allievo Peishu Li sono riusciti a studiare le ossa di cuccioli di panda morti prematuramente nello Smithsonian's National Zoo di Washington oltre ad ossa di orsi ed altri mammiferi. Grazie alla tecnologia 3D sono stati in grado di ricostruire la conformazione interna di queste giovani creature, concentrandosi sulle ossa, i denti ed il grado di ossificazione, in particolare sulla formazione di questi durante la gravidanza e nel momento della nascita.

E’ emerso che gli orsi e i panda, seppur questi ultimi ad un livello ancora più estremo, mettono alla luce creature molto piccole in un rapporto di peso di circa 1:400 tra il cucciolo e la madre.

Comunemente è diffusa la teoria che questo divario di stazza derivi dal fatto che la gravidanza, il più delle volte, coincide con la fase del letargo in cui la genitrice non mangia e non beve ma utilizza le proprie riserve di grasso ed energia per portare avanti la propria esistenza e quella del cucciolo. O ancora che la dieta a base di bambù possa aver influito sullo sviluppo del feto.

La ricerca della Duke University, invece, attraverso lo studio delle ossa dei cuccioli, hanno rilevato che non vi sono differenze sostanziali tra quelle di panda nati a seguito di una gravidanza portata avanti durante il letargo invernale e quelle di panda la cui gestazione è avvenuta in un periodo di attività della madre. Pare che la soluzione arrivi dalla particolare gestazione di orsi e panda e, in particolare, dalla sua durata. Questi grandi mammiferi vivono il cosiddetto “impianto ritardato”, ovvero dopo la fecondazione il feto si trova a “galleggiare” nell’utero per vari mesi prima di impiantarsi e svilupparsi.

Negli orsi la gestazione ha una durata di due mesi, mentre nei panda giganti di un solo mese, motivo per cui i loro cuccioli potrebbero essere così piccoli rispetto alla madre. Gli scienziati intendono, però, approfondire questo interessante tema, magari concentrandosi anche su altri organi che potrebbero contribuire a svelare nuovi indizi sullo sviluppo evolutivo di panda, orsi ed altri mammiferi.