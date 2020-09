Ecco perché il David di Michelangelo è un'icona del Rinascimento italiano

Il David di Michelangelo è una scultura di marmo alta oltre quattro metri e rappresenta il simbolo del Rinascimento italiano in tutto il mondo, conservata nella Galleria dell'Accademia a Firenze ritrae la figura biblica David, proprio colui che sconfisse il gigante Golia, poco prima dell'imminente battaglia.

Michelangelo Buonarroti fu un artista importantissimo durante il Rinascimento, la sua grandezza artistica, al contrario di molti colleghi, non fu riconosciuta dopo la sua morte, bensì era già al suo tempo più che affermata e richiesta.

L'opera in origine si sarebbe dovuta trovare sul tetto della Cattedrale di Santa Maria del Fiore, tuttavia a causa delle sue 6 tonnellate fu deciso che venisse collocata al Palazzo della Signoria. L'opera fu scolpita tra il 1501 e il 1504, quando Michelangelo aveva solo 26 anni.

Come detto in precedenza, la scultura rappresenta David che si accinge a combattere il filisteo Golia, celebre per essere il guerriero più forte. David, con la sua fionda, lo colpì, stordendolo e successivamente decapitandolo con la sua stessa spada.

Un fatto curioso che distingue l'opera di Michelangelo dalle similari rinascimentali, come ad esempio il dipinto "Davide con la testa di Golia" di Caravaggio o la scultura di bronzo di Donatello che porta il medesimo nome di quella - al contrario, in marmo - di Michelangelo, David, il quale eroe biblico viene rappresentato come un giovinetto che ha già ucciso Golia, e non poco prima della Battaglia, come invece fa il Buonarroti.

Non è un caso che il David si trovi a Firenze, la quale, nel periodo in cui Michelangelo partorì una delle sue opere più incredibili, si trovava in una situazione politica particolarmente vulnerabile. Era una città-stato indipendente, chiamata infatti la Repubblica di Firenze ed era ben consapevole delle minacce che la circondavano.

L'importanza della scultura la troviamo negli incredibili dettagli e accorgimenti a cui Michelangelo ha prestato attenzione durante la sua realizzazione. L'artista impiegò molto del suo lavoro alla ricerca di equilibrio, armonia, forma e il David possiede ognuna di queste qualità. Il ragazzo viene rappresentato con una postura concreta, plausibile, i cui dettagli anatomici sono straordinariamente realistici e convincenti.