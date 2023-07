Perché i delfini si comportano così? Sembra un bel gesto, ma non lo è

Direttamente dalla baia di Moreton nella città di Brisbane in Australia, una studentessa della University of Queensland ha osservato alcuni tursiopi che si comportavano in modo decisamente sospetto. Sfortunatamente, la situazione non è delle migliori.

Léonie Huijser, ha infatti notato che i delfini che si avvicinavano sempre più frequentemente alle barche ormeggiate nel porto. La particolarità risiede nel fatto che non si avvicinavano a qualunque barca, ma solo a quelle in cui vi erano pescatori che ogni tanto regalavano loro pesci o cibo. Non dovrebbe esserci nulla di male e potrebbe addirittura essere considerato un bel gesto, giusto? Purtroppo, non è proprio così.

Il problema è che questo genere di interazione tra tursiopi e umani è potenzialmente dannosa per questi meravigliosi animali. Col tempo i delfini hanno iniziato a trascorrere intere giornate nei pressi di queste zone, "elemosinando" letteralmente un pasto semplice e senza alcuno sforzo. Questa volta non parliamo dunque delle conseguenze dei disastri ambientali sui delfini, ma di una situazione altrettanto preoccupante.

Il primo problema risiede nel fatto che questi cibi "di scarto", rappresentano per loro un alimentazione tanto povera dal punto di vista nutritivo, con evidenti conseguenze sul piano fisico, quanto facile da ottenere. Ma non si tratta sfortunatamente del principale problema.

I risultati dello studio pubblicato sulla rivista della stessa università, dimostrano chiaramente come siano stati individuati ben tre diversi gruppi che praticano questi particolari comportamenti. Il dato preoccupante però, è rappresentato dal fatto che molti individui riportano cicatrici e ferite dovute alla vicinanza eccessiva con barche, reti e strumenti da pesca. Cosa fare dunque per far tornare ogni delfino a procurarsi il cibo da solo, "guadagnandoselo" in mare aperto?

Senza dover scomodare la Russia coi suoi delfini-militari, la risposta più banale potrebbe essere quella di smettere di dar da mangiare ai delfini. Nonostante infatti la buona fede da parte dei pescatori, dar da magiare agli animali nella baia di Moreton è assolutamente illegale e i danni per questi animali sembrano superare di gran lunga i benefici ottenuti da un pasto veloce e semplice.