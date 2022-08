Perché i delfini hanno questo strano comportamento? La risposta degli esperti

Un gruppo di scienziati ha studiato e osservato il comportamento dei delfini che abitano le acque del Mar Rosso, che andrebbero a sfregarsi contro tre particolari tipi di coralli e spugne, effettuando una sorta di skincare.

I ricercatori delle università di Zurigo, Gießen e Stoccarda hanno condotto uno studio pubblicato sulla rivista scientifica iScience a seguito di alcune immersioni effettuate nell'estate 2019. Da queste, il team ha rilevato e poi studiato in laboratorio 17 diverse sostanze che hanno proprietà antimicrobiche o antiossidanti, o sono semplicemente degli ormoni.

La ricerca si è focalizzata sulla specie di delfini definita "tursiopi indopacifici" che a quanto pare prediligerebbe coralli appartenenti alla specie Rumphella e spugne del genere Ircinia. È stato il New York Times a coinvolgere altri scienziati, esterni allo studio, al fine di comprendere i pensieri e le opinioni in merito a questo insolito comportamento.

Secondo la dott.ssa Kubanek, chimica del Georgia Institute of Technology, alcune delle sostanze potrebbero essere utili agli animali per rafforzare il sistema immunitario o come protezione solare. Tuttavia si tratta di un'ipotesi che non può al momento trovare conferma poiché gli autori dello studio non hanno ancora confrontato la quantità di sostanze presenti nei coralli e nelle spugne preferite dai delfini (sapevi che anche i delfini provano piacere sessuale?) con quella di altre specie simili presenti nello stesso ambiente.

Secondo lo studioso di mammiferi Ramos, l'ipotesi dell'automedicazione è molto plausibile ma, più semplicemente, il comportamento potrebbe essere spiegato dal provare piacere e sollievo a sfregarsi contro spugne e coralli anche in virtù della sensibilità della loro pelle. Non ci resta quindi che attendere nuovi studi che dimostrino il perché di questo strano e curioso atteggiamento.



A quanto pare inoltre questi intelligenti e curiosi animali, sono protagonisti di svariati comportamenti, quantomeno bizzarri. Ad esempio, da numerose ricerche è emerso che i delfini fanno una cosa schifosa per riconoscere gli amici?