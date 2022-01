Perché i denti del giudizio spuntano tardi? Il motivo è nel 'super-morso' dei nostri avi

I denti del giudizio sono la croce dentale di chiunque li sperimenti. Si tratta di molari che, in seguito alla transizione dai denti da latte alla dentizione dell’adulto, fuoriescono dalla gengiva in modo tardivo, indicativamente tra il 16° e il 25° anno di vita. Ma come mai i denti del giudizio spuntano così tardi? Hanno una qualche utilità?

Rispondere a tale quesito è relativamente semplice, in quanto, secondo un recente studio, il manifestarsi tardivo è dovuto alla mancanza di spazio nella mascella dei bambini. Con la crescita, anche l’impalcatura ossea dove alloggia la dentizione è soggetta ad ingrandimento, permettendo ai molari tardivi di avere posto nella bocca. Vengono detti molari del giudizio proprio perché compaiono in un periodo della vita nel quale si dovrebbe essere più coscienziosi.

I molari del giudizio, però, sono noti per gli svariati problemi che possono indurre. Molte mascelle umane, infatti, non presentano una crescita abbastanza sostenuta per permettere un innesto ottimale di tali molari. Ciò può provocare uno scorretto allineamento dei denti e il sopraggiungere di patologie dentali parecchio dolorose, che forzano i più a rimuovere i denti del giudizio.

L’origine del minore sviluppo delle mascelle odierne è correlata ad un maggiore consumo di alimenti morbidi, a differenza dei nostri antenati che adottavano diete costituite da alimenti tenaci, come noci, verdure crude e selvaggina. In relazione agli antichi umani, un passato studio ha mostrato le tecniche di igiene orale dei nostri antenati.

Le mascelle dei giovani uomini degli antenati umani, essendo soggette a tale alimentazione coriacea, seguitavano nella crescita, producendo mascelle più lunghe e robuste. Tale fenomeno è venuto a mancare nell’odierna società dei consumi, dove si consumano alimenti decisamente più morbidi.

Altra motivazione che ritarda la fuoriuscita dei denti del giudizio è proprio la necessità tardiva del loro utilizzo nei giovani adulti della specie, che sperimentavano il passaggio da una nutrizione morbida, fatta di latte materno e cibi facili da masticare, ad una vasta gamma di alimenti di maggior durezza. Dato il consumo di cibi tenaci, perpetrato dai nostri antenati, i “molari aggiuntivi” rappresentavano una sorta di prevenzione, qualora altri denti subissero rottura o caduta.

"Sono intesi come una sorta di backup per qualcuno che potrebbe aver perso un altro dente molare" ha dichiarato Steven Kupferman, chirurgo presso il Cedars Sinai di Los Angeles. Il meccanismo biologico, dunque, prevede una forma di sostituzione dei molari eventualmente persi durante l’infanzia o l’adolescenza con il sopraggiungere tardivo dei molari del giudizio.

I dentisti d’oggi tendono a rimuovere i denti del giudizio poiché la loro fuoriuscita spesso coincide con problemi della cavità orale e dolori di una certa intensità.

Ma quindi i denti del giudizio vanno necessariamente rimossi?

È tutta questione di spazio disponibile. Spesso, infatti, può capitare che, abbondando lo spazio mascellare, non vi sia necessità di rimuovere i molari, in quanto la loro comparsa si innesta senza problemi nella cavità orale.

Va precisato, però, che solitamente, anche nel caso un individuo non manifesti dolore, la rimozione dei denti del giudizio nella prima parte della vita adulta può aiutare a prevenire spiacevoli problemi di salute futuri. Gli esperti dentali evitano di effettuare tali rimozioni preventive dopo il 27° anno di età in quanto ci si esporrebbe a rischio di complicanze, tra cui danni ai nervi, ma qualora il dolore dovesse sopraggiungere chiunque può farseli rimuovere.

Ad ogni modo, non capita a tutti di sperimentare la rimozione dei denti del giudizio. Infatti, "Anche oggi, quando alle persone vengono estratti i denti per l'apparecchio, spesso mantengono i denti del giudizio perché c'è abbastanza spazio per loro" conclude Kupferman.

E se siete dei tenaci "morditori" come il sottoscritto, vi interesserà sapere se l'abitudine di masticare ghiaccio faccia davvero male ai denti.