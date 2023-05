Ecco perché devi sapere assolutamente cos'è una macchina di Goldberg

Quando si parla di macchina di Rube Goldberg si descrive semplicemente un meccanismo progettato in maniera complessa (volontariamente!) per eseguire operazioni semplici. Avete presente quelle stramberie che potevano essere osservate nei vecchi cartoni? Tutto ebbe inizio propri da lì, ma l'uomo a cui le dobbiamo è proprio Rube.

L'uomo, infatti, era un disegnatore e utilizzava le sue conoscenze ingegneristiche (poiché era un ingegnere) per proporre macchinari di questo genere in molti suoi lavori. I disegni dell'invenzione di Goldberg iniziarono nel 1912 e lo resero molto famoso, tant'è che una sua mostra è installata al Contemporary Jewish Museum di San Francisco.

Per i successivi 20 anni, Goldberg ha fornito una nuova macchina ogni due settimane circa. Molte delle sue idee, pensate, sono state utilizzate in film e programmi TV per l'effetto comico e non è raro osservare delle invenzioni del genere anche sui moderni social.

Pensate, infatti, che dal 1987, la Purdue University dell'Indiana ha avviato l'annuale National Rube Goldberg Machine Contest, concorso riservato alle confraternite nazionali di ingegneria, dove ci sono delle squadre che si sfidano per creare la macchina più assurdamente complicata per fare cose davvero semplici e molto (molto!) meno complicate.

Esistono tanti concorsi per la creazione delle macchine di Rube Goldberg, e adesso quando vedrete qualcosa di simile potrete finalmente dargli un nome. Nel frattempo, ecco le invenzioni che hanno segnato l'umanità.