Perché diciamo 'gol' quando qualcuno segna nel calcio? Ecco il motivo

Nel magico sport del calcio, quando la palla valica la linea della porta avversaria, tutti noi siamo soliti virgolettare l’evento con un forte e sgolato “GOL!”, ma da quando e perché siffatta espressione è utilizzata in questo modo?

Il termine “gol” è un chiaro riferimento alla parola inglese “goal”: secondo alcune fonti, essa era utilizzata per indicare un’area del campo delimitata da pali (senza la più “moderna” traversa) oltre la quale passava il pallone al fine di ottenere un punto. Successivamente, il punto calcistico adotta lo stesso nome della zona legittimerebbe lo stesso.

Tuttavia, non esistono fonti certe che possono avvalorare questa teoria, ma rimane comunque la più accreditata. Altri studiosi ritengono che il termine “gol” abbia origini ben diverse: ad esempio, alcuni sono dell’opinione che la parola sia una derivazione del francese “but”, che signigica “fine”, “scopo” o “obiettivo”.

Quel che è certo è che il “gol” è così ampiamente utilizzato che non è raro sentirlo urlare degli appassionati di tutt’altri sport; insomma, è diventato incredibilmente universale. E voi, sapevate che “goal” era la zona dove doveva finire la palla per ottenere un punto? Se siete ancora in vena di curiosità di questo tipo, perché non date un’occhiata al nostro articolo sul perché utilizziamo “ok” come affermazione?