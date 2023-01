Perché diciamo 'Mayday! Mayday! Mayday!' per segnalare un pericolo?

Mayday! Mayday! Mayday! Abbiamo un grosso problema: non sappiamo perché un capitano o pilota aereo dovrebbe segnalare un pericolo urlando “Giorno di Maggio!”. Niente panico, siamo qui per togliervi questa curiosità.

“Mayday” è una parola utilizzata in tutto il mondo per effettuare una chiamata di soccorso tramite comunicazione radio. Questo tipo di allarme indica, solitamente, che ci si sta imbattendo in qualcosa di letale; tuttavia, viene utilizzato anche in diverse occasioni.

Il segnale deve esser ripetuto tre volte di seguito, così che non venga scambiato per un’altra parola. Dopo aver pronunciato la formula, il comunicatore proseguirà con la descrizione del problema. “Mayday” fu utilizzato per la prima volta nel 1923, ma fu ufficializzato solamente nel 1948. Potreste pensare che fu scelto questo vocabolo perché, quel dì del 1923, era un giorno di maggio; ma, in realtà, fu scelto per la somiglianza fonetica con il termine m’aider, che in francese significa “aiutami”. L’idea venne in mente all’ufficiale radiofonico dell’aeroporto di Croydon (Londra), Frederick Mockford.

Una segnalazione di pericolo non è qualcosa da prendere alla leggera. Negli Stati Uniti è illegale effettuare una falsa chiamata di soccorso e suddetta pratica è punita con una sanzione pecuniaria della bellezza di 250.000 dollari.

