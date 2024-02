Perché diciamo 'suda come un maiale' quando in realtà questi animali non sudano molto?

Quante volte dinnanzi ad un vostro amico sudato o a vostro fratello avete detto che "sudava come un maiale"? Se vi dicessimo tuttavia che i maiali non sudano e che questa frase fatta non fa riferimento a loro, come la prendereste?

I maiali sono fra i più comuni animali da fattoria e, come molte specie, non presentano una pelle in grado di termoregolarsi sufficientemente con il sudore. Ovvero, non sudano molto. Non disponendo di molte ghiandole sudoripare, questi animali si proteggono dall'innalzamento delle temperature andandosi a cercare una zona all'ombra o una pozza d'acqua, prima di rotolarsi nel fango, che funge da termo protettore.

Questa locuzione invece, presente in diverse culture europee a partire dal medioevo e che è stata più tardi tramandata per generazioni anche in Cina e in Giappone, si riferisce a un "maiale" differente, a cui noi uomini moderni non siamo più abituati.

In antichità, all'interno delle fucine dei fabbri, per lavorare il ferro caldo fuso esso veniva versato sulla sabbia fredda per raffreddarlo. In molti casi gli stampi utilizzati per compiere questa operazione avevano una forma molto particolare, che ricordava un "maialino da latte". Una volta raffreddato, il ferro veniva quindi staccato dagli stampi, che avevano fatto assumere al metallo la forma caratteristica del suino. Ci voleva una grande fantasia per sostenere questa cosa, ma ai tempi gli artigiani avevano una grande inventiva, per descrivere con precisione il loro lavoro.

Esiste tuttavia anche un'altra spiegazione che è possibile dare, per indicare l'origine di questa frase fatta. La sudorazione in metallurgia è quel processo in cui il metallo comincia ad assumere la consistenza solida, dopo essere stato riscaldato, formando delle bollicine più fredde rispetto al resto della superficie. "Il sudore del maiale" indicava quindi quanto malleabile fosse il metallo ad un certo punto del lavoro, finché non si solidificava del tutto.

I maiali veri e propri accompagnarono la nostra specie da bene prima che la metallurgia inventasse i sistemi che ci hanno permesso di lavorare il ferro. I primi maiali erano però molto più grossi e violenti di quelli moderni, visto che conservavano un maggior numero di geni da parte dei cinghiali selvatici e dovevano completare ancora il proprio percorso di domesticazione.

I maiali non furono gli unici animali ad essere addomesticati, a partire da 20-10.000 anni fa. Come ben sappiamo, i primi ad essere addomesticati furono i cani, poi i cavalli, le vacche, i maiali e le pecore. I gatti si lasciarono addomesticare a partire da 10.000 anni fa mentre tra gli ultimi a compiere questo passaggi furono gli uccelli, rappresentati nel tipico mondo della fattoria dalle oche e dalle galline, meno di 6000 anni fa.