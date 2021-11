Perché è così difficile dormire in un posto nuovo? Fa parte del nostro istinto

Perché quando si è in un posto nuovo si ha sempre difficoltà ad addormentarsi? Il sonno è sicuramente un mistero per gli scienziati, ma uno studio pubblicato qualche anno fa sulla rivista Current Biology ha cercato di trovare una risposta. Il motivo sembra essere un istinto primordiale legato alla "vigilanza animalesca".

Piuttosto che evitare di riposare all'interno di alcuni ambienti ostili, molti animali hanno sviluppato la capacità di dormire letteralmente con un occhio aperto per osservare la zona in cui si trovano (come balene, delfini, leoni marini e perfino i polli). Questo effetto esiste anche negli esseri umani? I ricercatori del sonno sono ben consapevoli dell'effetto della prima notte e nello studio hanno cercato di capire esattamente il motivo. Dormire è importante, e perdere 16 minuti di sonno ogni notte è troppo.

Sono stati reclutati 35 volontari sani che sono stati collegati a macchine che misuravano la frequenza cardiaca, i livelli di ossigeno nel sangue, la respirazione, i movimenti degli occhi e delle gambe, nonché l'attività in entrambi i lati del cervello.

Durante la prima notte di sonno all'interno del laboratorio, lo studio ha dimostrato che il cervello sinistro era più sveglio dell'altra parte. L'emisfero sinistro era anche più sensibile a suoni strani (quelli potenzialmente minacciosi). Una settimana dopo, quando i soggetti sono tornati al laboratorio del sonno, c'era più simmetria nell'attività cerebrale dei soggetti, suggerendo che si erano abituati all'ambiente ormai familiare.

Secondo il coautore dello studio Yuka Sasaki "il nostro cervello potrebbe avere un sistema in miniatura di ciò che hanno balene e delfini". Tuttavia, chi viaggia frequentemente - e quindi è abituato a dormire in luoghi sempre nuovi - è meno suscettibile a questa tendenza del cervello di restare "sveglio in parte". Nel frattempo, ecco un paio di consigli per dormire meglio la notte.