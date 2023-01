Perché è così difficile muovere l'anulare, rispetto alle altre dita?

Facciamo una prova: a pugno chiuso, allungate il pollice e poi rimettetelo in posizione; stessa cosa, stendente l’indice per poi ripristinare la composizione iniziale; infine, esponete il dito anulare e... Cosa?! State avendo problemi con il quarto dito della mano? Niente paura, oggi ti spieghiamo il motivo.

Il pollice è il dito con la maggior flessibilità, rispetto agli altri; infatti, possiamo spostarlo indipendentemente da come sono posizionate le altre falangi, in quanto la sua muscolatura è indipendente e complessa (oltre ai muscoli concentrati alla base del dito, alla sua mobilità concorrono i tessuti del dorso della mano e dell’avambraccio). Caso particolare è il quinto dito, il mignolo: anch’esso vanta un sistema di muscoli indipendente, ma il suo movimento si basa anche su tessuti condivisi con altre dita.

Tutte le estremità, ad eccezione del pollice, sono flesse da due muscoli dell’avambraccio (i flessori lunghi) e da un insieme di muscoli della mano (i lombricali). Se vi chiedessimo quale di queste quattro dita è la più mobile, cosa rispondereste? Senza ombra di dubbio l’indice! Infatti, questo gode di un tendine che è separato dal resto della muscolatura dell’avambraccio.

In conclusione, possiamo muovere il pollice, l’indice e il mignolo a nostro piacimento a causa di queste esclusività. Anulare e medio, invece, non hanno flessori o estensori indipendenti; ergo, si muovono solo con i muscoli comuni a tutte le dita. Ecco perché, se estendi il quinto dito, senti tirare il terzo e il quarto. Inoltre, il nervo dell’anulare e del mignolo sono intrecciati (nervo ulnare), perciò risulta più difficile muovere ciascuna di queste in modo indipendente.

Questa combinazione di handicap all'anulare, dovuti sia alla muscolatura che ai nervi, è il motivo per cui è così difficile muoverlo da solo.

