Ecco perché è così difficile per i testimoni oculari identificare i criminali

La testimonianza oculare gioca un ruolo cruciale nel mondo dei crimini, ma è anche notoriamente inaffidabile. Possibili colpevoli dietro uno specchio unidirezionale che si girano a sinistra, poi a destra, forse alcuni si avvicinano per un esame più dettagliato. E poi arriva la domanda cruciale: è presente tra questi la persona che stiamo cercando?

Cosa succede se non si può essere sicuri? Questo dilemma è al centro di una ricerca condotta da Thomas Nyman, professore assistente alla New York University Shanghai, che mira a comprendere quali fattori rendono difficile per un testimone fare un'identificazione positiva e corretta. La ricerca ha esaminato l'effetto di variabili diverse, come la distanza, l'illuminazione e il mascheramento del viso, al momento in cui il testimone osserva la persona che commette il crimine.

In uno studio condotto con 1.325 partecipanti al Heureka Science Centre in Finlandia, i "criminali" hanno adottato diversi metodi per nascondere il loro volto, come indossare un cappuccio o degli occhiali da sole. Dopo 20 secondi di osservazione, ai volontari è stato chiesto di identificare il loro "malvivente" da una serie di otto persone.

I risultati hanno mostrato che la distanza aveva l'effetto più significativo: era molto più difficile fare un'identificazione positiva quando il "criminale" era stato osservato dalla distanza maggiore di 20 metri. Gli occhiali da sole hanno anche ostacolato la capacità dei testimoni di identificare il loro sospetto, ma sorprendentemente, l'uso di un cappuccio per nascondere il loro volto non ha fatto molta differenza.

Senza mascheramento facciale, i testimoni potevano identificare un sospetto osservato da 5 metri di distanza con una precisione del 69%, che scendeva al solo 17% a 20 metri. Quando gli occhiali da sole venivano indossati alla luce del giorno, la precisione a 5 metri scendeva al 32%. Quando gli occhiali da sole venivano indossati al crepuscolo, la precisione a 5 metri era all'incirca la stessa al 33%, ma a 20 metri scendeva all'8%.

Questo studio, pur non essendo una replica esatta di uno scenario di crimine reale, solleva domande importanti per ulteriori ricerche. "Se si possono escludere identificazioni inaffidabili, significherebbe che meno persone innocenti andranno in prigione. E questo è l'obiettivo di tutto il progetto: cercare di proteggere le persone", conclude Nyman.