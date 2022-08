Perché i dinosauri sauropodi erano così grandi? A causa di un meccanismo cruciale

I dinosauri sauropodi erano delle creatura gigantesche che raggiungevano facilmente i 20/30 metri di altezza; dei veri e propri colossi che hanno dominato il nostro pianeta. Come facevano ad essere così grandi? La risposta è da ricercare nei loro piedi.

Le creature in questione, che pesavano fino a 50 tonnellate e hanno dominato il mondo con la loro presenza per circa 100 milioni di anni, svilupparono morbidi cuscinetti del tallone all'inizio della loro evoluzione. Questo fu un passaggio chiave che permise ai sauropodi di diventare rapidamente gli animali più grandi che abbiano mai camminato sulla Terra.

Le zampe anteriori sembrano essere come quelle degli elefanti, ovvero con le ossa disposte in una colonna semicircolare quasi verticale e con ossa delle dita notevolmente ridotte ad eccezione del pollice. Proprio per questo motivo le impronte "a mano" della maggior parte dei sauropodi sono tipicamente arrotondate o "a forma di fagiolo", mentre i loro colli erano perfino più grandi di quelli delle giraffe.

Nonostante ciò, le zampe dei sauropodi erano diversi da quelli dei pachidermi poiché i dinosauri avevano dita lunghe e flessibili. Indipendentemente dalla postura del piede, però, nessuno dei modelli ipotizzato dagli scienziati poteva sostenere l'entità delle forze meccaniche dei sauropodi senza la presenza di un cuscinetto di tessuto molle sotto il "tallone".

Questo "cuscino" avrebbe ammortizzato l'intero scheletro del piede, consentendogli di assorbire le forze meccaniche durante il carico.