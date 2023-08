Ecco perché il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha denunciato SpaceX

In una mossa che ha scosso l'industria aerospaziale e messo in discussione l'etica delle pratiche di assunzione di SpaceX, il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha presentato una causa contro l'azienda guidata da Elon Musk, accusandola di discriminazione nei confronti di rifugiati e richiedenti asilo.

La causa sostiene che tra il 2018 e il 2022, SpaceX ha violato la legge federale sull'Immigrazione e la Nazionalità, respingendo candidati in base al loro status di cittadinanza piuttosto che alle loro qualifiche. Kristen Clarke, Assistente Procuratore Generale della Divisione per i Diritti Civili del Dipartimento di Giustizia, ha dichiarato che l'indagine ha rivelato che l'azienda sembra aver imposto una sorta di divieto sull'assunzione di queste categorie di persone, in violazione della legge federale.

La causa cita anche dichiarazioni dirette di Elon Musk, che in passato ha erroneamente affermato che per lavorare in SpaceX sarebbe necessario ottenere "un permesso speciale dal Segretario alla Difesa o dal Segretario di Stato". Inoltre, un tweet del miliardario del giugno 2020 affermava che la legge statunitense richiede che chiunque voglia essere assunto da SpaceX debba avere "almeno una green card".

Tuttavia, il Dipartimento di Giustizia ha sottolineato che la legge permette l'accesso, in realtà, a cittadini statunitensi, residenti permanenti legali, rifugiati e richiedenti asilo. Questo non è il primo scandalo che coinvolge un'azienda guidata da Musk. Anche Tesla è stata al centro di numerose accuse di discriminazione e violazioni delle leggi sul lavoro. Ora, il Dipartimento di Giustizia sta cercando un risarcimento, chissà come finirà questa storia.