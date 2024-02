Perché in molti dipinti classici ci sono figure simili ad UFO?

Come mai c'è un UFO all'interno di un quadro sulla Natività di Domenico Ghirlandaio, dipinto nel 1492? Perché è possibile trovare una figura simile nella cupola del Monastero di Visoki Decani, in Kosovo?

Queste sono le domande che da decenni si pongono gli ufologi e vari esperti della storia dell'arte globale, seppur queste due categorie di studiosi raramente si sono radunati attorno a un tavolo, per parlarne.

In realtà la ragione per cui è abbastanza comune trovare UFO all'interno di quari molto antichi è semplice, spiegano diversi scienziati. Il nostro cervello è spesso vittima di un fenomeno particolare, noto come pareidolia, in grado di far riconoscere al nostro cervello delle ombre o degli oggetti che hanno forme casuali, riconducendoli ad un immagine conosciuta.

Questo fenomeno è lo stesso che ci permette di trovare volti dovunque, dai crateri di Marte a delle macchie nel muro, ed è l'indizio che il nostro cervello funziona bene, perché non si lascia trarre in inganno da un'illusione. Tuttavia, quali sono le opere d'arte che risultano più vittima della pareidolia?

Considerando solo quelle opere che sembrano presentare degli UFO al loro interno, oltre alle opere che abbiamo menzionato all'inizio, è possibile considerare "Il miracolo della neve" di Masolino da Panicale, dipinto tra il 1428 e il 1432, oggi conservato all'interno della basilica romana di Santa Maria Maggiore.

Dello stesso periodo è il "Livre des Bonnes Meurs" di Jacques Legrand, in cui compare una mastodontica mela aliena, simile ad uno degli oggetti più iconici della saga di Assassin's Creed, e l"Annunciazione con Sant'Emidio" di Carlo Crivelli del 1486.

Secondo alcuni anche "Il Battesimo di Cristo" di Piero della Francesca, dipinto nel XV secolo, nasconderebbe delle nuvole troppo simili ad UFO per essere formati solamente da vapore, mentre lo Spirito Santo raffigurato in un quadro simile di inizio settecento, dipinto da Aert de Gelder, conterrebbe la primissima rappresentazione di un rapimento alieno o del fascio di luce usato dagli extraterrestri, per scendere delicatamente sulla Terra.

Per quanto gli ufologi abbiano tentato per decenni di appropriarsi di queste opere d'arte per convincere l'umanità delle loro strampalate teorie, bisogna anche dire che questi presunti avvistamenti nell'arte si sono moltiplicati solo negli ultimi anni e che sono solo il frutto della contaminazione culturale.

Fino ad un secolo fa, nessuno avrebbe avuto in mente di indicare una di queste opere, gridando che rappresentano degli alieni. Non perché all'epoca non avessero in mente il concetto di un UFO, ma perché l'iconografia classica del "diverso" era molto diversa.

Fino alla fine del XIX secolo, la maggioranza delle persone credeva che gli abitanti degli altri pianeti fossero molto simili a noi o che al massimo erano simili ai demoni della Divina Commedia o ai mostri de "Le avventure del barone di Münchhausen", scritto nel 1758. Si trattava di mostri dalle somiglianze animali, non ai tipici Grigi della moderna cultura popolare.

Non esistevano poi navicelle o veri e propri UFO. Queste creature raggiungevano la Terra per qualche fenomeno divino o erano gli esseri umani a fargli visita, in avventure paradossali e dal forte sapore umoristico.