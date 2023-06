Perché si sta discutendo di una possibile battaglia sul nome Vision Pro tra Apple e Huawei

Dopo che il titolo Apple ha toccato un nuovo record, è giunto il momento di tornare a fare riferimento a questioni relative al visore Vision Pro. Questa volta, però, potrebbero non esserci novità positive per la società di Cupertino.

A giugno 2023 inoltrato sono infatti iniziate a circolare sul Web, a partire dal portale MyDrivers e riportate poi anche da fonti ben note come MacRumors, indiscrezioni relative al fatto che Tim Cook e soci potrebbero affrontare dei "grattacapi" quantomeno relativamente alla commercializzazione del prodotto sul mercato cinese.

Le fonti fanno infatti notare che in Cina il trademark "Vision Pro" sarebbe già detenuto da un'altra azienda ben nota, ovvero Huawei. Il marchio sarebbe infatti stato concesso a quest'ultima il 16 maggio 2019 e questo significherebbe che i diritti esclusivi relativi all'uso del nome per quel mercato siano "bloccati" fino al 27 novembre 2031.

Va infatti ricordato che in Cina Huawei utilizza spesso il marchio Vision, basti pensare ai prodotti in campo Smart TV e occhiali smart. In questo contesto, nel caso in cui Apple volesse vendere il dispositivo in Cina sotto il nome Vision Pro, potrebbe risultare necessario doversi prima accordare con Huawei (o dare il via a una battaglia per il nome).

In ogni caso, attualmente Vision Pro è in arrivo solamente negli USA a inizio 2024, mentre l'approdo del prodotto in altri Paesi è previsto per una fase successiva dello stesso anno. Non ci sono dunque dettagli ufficiali in merito all'eventuale volontà della società di Cupertino di portare il prodotto in Cina. Insomma, vale la pena prendere con le pinze l'indiscrezione lanciata da MyDrivers per vari motivi.

Infatti, anche nel caso in cui Huawei detenga effettivamente il trademark "Vision Pro", questo si applicherebbe solamente al mercato cinese. A Tim Cook e soci basterebbe dunque cambiare nome al prodotto in quel contesto (che rappresenta comunque un mercato non di poco conto), potendolo mantenere invariato negli altri Paesi. In parole povere, difficilmente si riscontreranno "problematiche" dalle nostre parti ed è anche per questo motivo che la questione va trattata "mettendo le mani avanti". Per il resto, adesso sapete a cosa si fa riferimento se leggete sul Web di una potenziale "battaglia" sul nome Vision Pro.