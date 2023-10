Perché nel divano ci addormentiamo ma nel letto no? C'è un motivo assurdo

Chi di noi non si è mai addormentato sul divano dopo una lunga giornata, per poi ritrovarsi incredibilmente sveglio una volta trasferitosi a letto? Questo fenomeno, apparentemente inspiegabile, ha delle ragioni ben precise legate alla biologia del nostro corpo.

Noi possediamo una sorta di "misuratore di sonnolenza", chiamato pressione del sonno. Più tempo trascorriamo svegli, maggiore è la pressione a dormire. Questo meccanismo è regolato da una molecola chiamata adenosina, che si accumula nel cervello durante la veglia e diminuisce durante il sonno, contribuendo a farci sentire più riposati.

Quando ci concediamo un pisolino sul divano, il nostro corpo ha accumulato abbastanza pressione del sonno e adenosina da farci addormentare. Ma se ci spostiamo a letto subito dopo, il nostro corpo potrebbe sentirsi parzialmente ricaricato, rendendo più difficile riaddormentarsi. Inoltre, cambiare ambiente, come passare dal divano al letto, può influenzare la nostra capacità di addormentarci, specialmente se abbiamo abitudini pre-sonno non salutari, come guardare lo smartphone a letto.

C'è di più: a letto potremmo sentire maggiore stress o preoccupazione rispetto al divano. Forse stiamo pensando al lavoro non finito o a un impegno importante il giorno successivo. Sul divano, siamo semplicemente rilassati, mentre a letto ci stiamo preparando per una notte di sonno. Questo cambio di prospettiva può creare una sorta di pressione psicologica che rende più difficile addormentarsi.

Per migliorare la qualità del nostro sonno, è fondamentale adottare buone abitudini, come mantenere la camera da letto fresca, limitare l'uso di dispositivi elettronici prima di dormire e cercare di andare a letto e svegliarsi sempre alla stessa ora. Questi piccoli accorgimenti possono fare una grande differenza nella qualità del nostro riposo notturno.