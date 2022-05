Perché il DNA muta? A spiegarlo potrebbe pensarci la meccanica quantistica

Il DNA muta in continuazione in ogni essere vivente, favorendo o sfavorendo l'organismo in modo completamente imprevedibile. Un team di fisici dell'università del Surrey, in Inghilterra, ha usato dei modelli informatici sofisticati che potrebbero rivelare una correlazione particolare con il mondo della fisica quantistica.

Le due eliche del DNA sono unite insieme dai protoni, che fanno da collante che collega le varie molecole che formano le basi. Le basi (A, C, T e G) seguono però regole ben precise e molto rigide quando si collegano l'un l'altra: A si lega sempre a T, mentre C si collega sempre alla base G. Questi accoppiamenti determinano la forma delle molecole. Ciò che può cambiare in tutto questo gioco di concatenamenti è quindi la natura dei collegamenti dei protoni che, ricordiamo, singolarmente formano uno ione di idrogeno. Se la natura di questi atomi d'idrogeno cambiasse anche solo di poco, allora questo legame tra coppie di basi si romperebbe e ciò porterebbe a una mutazione.

Il team del Surrey è riuscito, con un programma, a quantificare questo processo. Sfoderando questo nuovo studio sulla biologia quantistica, i fisici sono riusciti a scoprire che questa modifica è più frequente di quanto ci si aspettasse. Il protone può saltare facilmente da uno stato all'altro di energia e ritrovarsi da un'altra parte, causando quindi un potenziale errore nel collegamento tra due basi che non si erano ancora ben collegate tra loro. L'errore a quel punto può essere replicato dalla cellula e soltanto in quel momento il DNA finisce per essere diverso da quanto inizialmente previsto.

Per capire però questo movimento complesso dei protoni, il team si è concentrato sul meccanismo fisico che li porta a compiere questo salto tra le varie parti di DNA. L'approccio usato è chiamato "sistema quantistico aperto" per comprendere la situazione, scoprendo che avviene un effetto tunnel simile a quello che avviene quando un fantasma attraversa un muro, un effetto che si pensava non potesse avvenire in una cellula vivente.

Secondo lo studio, gli autori hanno determinato che l'ambiente cellulare renda il protone, che si comporta come un'onda, termicamente attivo e quindi incoraggiato ad attraversare la barriera. I protoni sono infatti sempre in azione e continuamente sfruttano questo effetto tunnel passando da un filamento all'altro del DNA. Poi, quando il DNA viene suddiviso nei due filamenti separati, alcuni di questi protoni vengono catturati dal lato sbagliato, portando a un errore.

Il Dr. Louie Slocomb, autore dei calcoli, spiega che: "I protoni nel DNA possono usare il tunnel insieme ai legami ad idrogeno nel DNA e modificare le basi che codificano le informazioni genetiche. Le basi modificate vengono chiamate 'tautomeri' e possono sopravvivere alla suddivisione del DNA e al suo processo di replicazione, causando gli 'errori di trascrizione', o 'mutazioni'". Al commento del dottor Slocomb si aggiungono anche quelli del dottor Al-Khalili (professore di fisica all'università del Surrey) e del dottor Marco Sacchi (professore di chimica nella stessa università), che hanno supervisionato lo studio.

"Watson e Crick ipotizzarono l'esistenza e l'importanza degli effetti della meccanica quantistica sul DNA oltre 50 anni fa, tuttavia, il meccanismo è stato fortemente ignorato" afferma il primo, mentre il dottor Sacchi dice che "i biologi tipicamente si aspetterebbero un effetto tunnel importante soltanto a basse temperature e in sistemi relativamente semplici. Pertanto, tendevano a scartare gli effetti quantistici nel DNA. Con il nostro studio, crediamo di aver provato che queste affermazioni non reggono".

Già da qualche tempo ci si domanda degli effetti della fisica quantistica sull'essere umano, ma soprattutto quelli della meccanica quantistica che potrebbero portare a guarigioni di tumori.