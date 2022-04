Ecco perché donare il sangue regolarmente fa bene alla propria salute

Secondo un nuovo studio, la donazione di sangue regolare può aiutare a ridurre i livelli di alcuni composti chimici sintetici tossici noti come "sostanze chimiche per sempre", che persistono nel corpo. Donare è importante, affinché specifiche caratteristiche sanguigne siano più comuni (sapete cosa succede se avviene una trasfusione "errata"?).

Queste sostanze chimiche, note come PFAS o "sostanze perfluoro alchiliche", si trovano in oggetti domestici comuni come pentole antiaderenti, materiali e vernici resistenti alle macchie o all'acqua, nonché tappeti e vestiti, e sono stati implicati in una serie di esiti avversi per la salute.

Le schiume antincendio contengono anch’esse PFAS e gli studi hanno dimostrato che i vigili del fuoco hanno livelli di PFAS più elevati nei campioni di sangue rispetto alla popolazione generale. Ricerche precedenti hanno dimostrato che queste sostanze chimiche, come suggerisce il nome, non si degradano quasi mai in modo naturale.

Possono colpire i polmoni, causando l'asma e sono noti per essere potenzialmente cancerogeni. Gli studi hanno anche collegato il PFAS a una risposta immunitaria ridotta, all'obesità, ai cambiamenti della funzionalità epatica e a una serie di altre malattie.

“Loro [i vigili del fuoco] dicono 'non vogliamo queste sostanze chimiche nel nostro corpo, non vogliamo essere cavie per vedere cosa ci accadrà tra 10, 20, 30 anni. Facciamole uscire'", ha detto ad ABC News il coautore dello studio Mark Taylor.

Un nuovo studio, su circa 300 vigili del fuoco australiani, ha suggerito che donazioni regolari di sangue e plasma sanguigno possono aiutare a rimuovere queste sostanze chimiche nocive dal corpo. Nella ricerca, pubblicata la scorsa settimana sulla rivista JAMA Network Open, gli scienziati hanno valutato 285 dipendenti di Fire Rescue Victoria che avevano livelli elevati di perfluorottano sulfonato (PFOS), un tipo di PFAS comunemente rilevato, utilizzato in alcune schiume antincendio.

Ciascuno dei partecipanti aveva livelli sierici di PFOS di 5 nanogrammi per millilitro (ng/mL) o più, erano idonei a donare sangue e non avevano donato sangue nei tre mesi precedenti lo studio. I ricercatori, compresi quelli della Macquarie University in Australia, hanno chiesto a 95 partecipanti di donare plasma ogni sei settimane, 95 a donare sangue intero ogni 12 settimane e gli altri 95 come gruppo di controllo da osservare per 12 mesi.

Hanno analizzato i livelli di PFAS dei partecipanti a quattro intervalli: una volta al reclutamento, poi all'inizio dello studio, dopo 12 mesi dal seguire il loro piano di trattamento e di nuovo tre mesi dopo. La donazione di plasma è risultata essere l'intervento più efficace, riducendo i livelli sierici medi di PFOS di 2,9 ng/mL rispetto a una riduzione di 1,1-ng/mL con la donazione di sangue - "una differenza significativa" secondo gli scienziati.

"La donazione di plasma è stata la più efficace, con una riduzione di circa il 30% delle concentrazioni medie di PFAS nel sangue nel periodo di prova di 12 mesi", hanno scritto in The Conversation.

