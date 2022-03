Perché le donazioni in Ucraina vengono fatte anche in criptovalute? L'analisi

Mentre il conflitto sul suolo continua a imperversare alle porte dell'Europa, l'Ucraina ha chiesto donazioni in Bitcoin e altre criptovalute. Il risultato? Svariati milioni in una manciata di giorni, che hanno consentito di finanziare non solo il cordone umanitario ma anche la filiera militare.

Infatti, come annunciato dal governo del paese offeso, l'Ucraina ha comprato materiale militare in Bitcoin per un valore vicino ai 15 milioni di dollari e una raccolta fondi che si stima possa superare anche i 100 milioni totali.

Questo, tra l'altro, soltanto attraverso i canali istituzionali e senza considerare le raccolte fondi autonome fatte da individui e organizzazioni. A questo punto, però, la domanda sorge spontanea: non tanto canali ufficiali e organizzazioni, ma più che altro perché i donatori stanno prediligendo questo canale?

A fare il punto della situazione è Pat Duffy, CEO di The Giving Block. Uno dei fattori chiave, per Duffy, sarebbero gli incentivi statali sulle tasse: questo è un vantaggio soprattutto per mercati già regolamentati come quello statunitense in cui un utente che detiene un determinato valore in crypto potrebbe effettivamente donare un quantitativo delle proprie plusvalenze ricevendo in cambio un'agevolazione fiscale.

Inoltre, a giocare un ruolo chiave sarebbe la community stessa. Lo spazio crypto, infatti, avrebbe un ruolo cruciale nel determinare le tendenze, anche di tipo benefico e filantropico. A questo si aggiunge un altro elemento non trascurabile: di solito, un donatore in crypto offre un maggior quantitativo di denaro rispetto a un benefattore tradizionale.

Oltre alle criptovalute, infine, lo spazio crittografico ha visto crescere a dismisura anche i progetti NFT di natura benefica che, oltre a garantire la donazione, lasciano anche un ricordo della buona azione.