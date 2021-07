Perché le donne vivono più degli uomini? Vediamo cosa dice la scienza

La durata della vita media di un uomo in Italia, secondo quanto riporta il Ministero della Salute, è di 76,7 anni per gli uomini e di 82,9 per le donne. Si tratta di un dato con una media simile in tutto il mondo. Vale quindi la pena di chiedersi: perché le donne vivono più degli uomini?

Secondo quanto riporta Virginia Zarulli, dell'Università della Danimarca meridionale, le cause principali sono due. La prima causa riguarda le differenze negli ormoni sessuali. Le donne producono più estrogeni e meno testosterone rispetto agli uomini. Gli estrogeni, infatti, forniscono protezione contro una serie di malattie, come quelle cardiovascolari, secondo uno studio del 2017 pubblicato sulla rivista Biology of Sex Differences.

Alti livelli di testosterone, invece, sono stati collegati ad un aumento del rischio di alcune malattie, come il cancro endometriale nelle donne e il cancro alla prostata negli uomini, secondo uno studio pubblicato sulla rivista Nature Medicine. Il testosterone, inoltre, è stato anche collegato a comportamenti rischiosi e livelli più elevati di aggressività, che possono aumentare il rischio di morire in giovane età.

C'è anche una componente genetica: gli esseri umani hanno due cromosomi sessuali: X e Y. Le donne hanno due cromosomi X e gli uomini hanno una X e una Y. "Se ci pensi, il cromosoma Y è un cromosoma X con una gamba mancante. C'è quindi una mancanza di materiale genetico", afferma Zarulli. "Le donne hanno questo doppio cromosoma X - ovvero del materiale genetico extra - che consente loro, ad esempio, di avere un piano di riserva se c'è una brutta mutazione su uno dei due cromosomi X".

Anche i fattori sociali giocano un ruolo importante. Ad esempio gli uomini tendono a bere alcolici e fumare sigarette più spesso delle donne. Statisticamente, secondo i Centers for Disease Control and Prevention degli Stati Uniti, gli uomini hanno quasi il doppio delle probabilità di bere grandi quantità di alcol. Inoltre, il 35% degli uomini nel mondo sono fumatori, rispetto al 6% delle donne, secondo quanto riportano i dati di World Banca (qui lo studio).

Non solo: le donne hanno maggiori probabilità di seguire un'alimentazione sana, mentre gli uomini hanno maggiori probabilità di preferire pasti grassi e mangiare fast food. Le prime, inoltre, hanno il 33% di probabilità in più di visitare un medico, escluse le cure legate alla gravidanza, rispetto alla popolazione di sesso maschile.

Si tratta, comunque, di una questione complicata e sicuramente ci saranno molte altre motivazione. Il divario nell'aspettativa di vita non è sempre stato così ampio come adesso. I dati dettagliati sulla mortalità mostrano che le donne non hanno vissuto costantemente più a lungo degli uomini fino all'inizio del XX secolo.