Ecco perché si dovrebbe prestare molta attenzione alla Faglia di Sant'Andrea

Quella di Sant'Andrea è una faglia tettonica che attraversa la California e rappresenta una delle minacce sismiche più significative per gli Stati Uniti. Questa, lunga 1.200 chilometri, si trova al confine tra la placca del Pacifico e quella nordamericana, due giganti tettonici che si scontrano continuamente.

La storia ci ha mostrato la potenza devastante di questo luogo: nel 1906, una rottura qui causò il terremoto di San Francisco, portando alla morte di circa 3.000 persone e distrusse gran parte della città. E non fu un evento isolato. Nel 1857, un altro terremoto di magnitudo 7.9, noto come il terremoto di Fort Tejon, fu causato da una rottura nella stessa spaccatura.

Gli esperti sono concordi nel dire che non è una questione di "se" ci sarà un altro terremoto lungo la San Andreas, ma di "quando". Studi storici e modellazioni al computer suggeriscono che la faglia sia capace di causare terremoti significativi ogni paio di secoli. Secondo l'USGS, basandosi su modelli che tengono conto del tasso di slittamento sulla faglia e dell'offset che si è verificato nel 1906, si stima che terremoti simili a quello si verifichino a intervalli di circa 200 anni.

Ciò significa che la California potrebbe essere sull'orlo di un altro "Grande Terremoto", spesso chiamato "Big One". Un evento di tale magnitudo potrebbe causare oltre 1.800 morti, spostare milioni di persone e causare danni per 200 miliardi di dollari. Ma la faglia di San Andreas non è l'unica preoccupazione. Parallelamente, lungo il lato est della baia di San Francisco, si trova la Hayward Fault, che ha anch'essa un potenziale devastante.

Nel 2008, l'USGS ha descritto la Hayward come una "bomba tettonica in attesa" di un terremoto di magnitudo tra 6.8 e 7.0. La buona notizia è che le autorità e centinaia di scienziati stanno costantemente monitorando la Faglia di San Andreas, una delle più studiate al mondo. Nonostante ciò, ci sono ancora molte incognite su questa imponente caratteristica geologica.

