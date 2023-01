Perché dovreste spegnere il router Wi-Fi quando state per un po' fuori casa

In un mondo perennemente connesso come quello attuale è diventata la norma lasciare sempre acceso il router Wi-Fi. Certo, qualcuno tra di voi di recente potrebbe aver cambiato le proprie abitudini, visti i costi della bolletta (anche se va detto che un router Wi-Fi in realtà usualmente non consuma molto), ma non sono in pochi a farlo ancora.

Vale dunque la pena soffermarsi rapidamente su alcune questioni a cui potreste non aver pensato, che potrebbero portarvi a voler spegnere il router Wi-Fi quando vi allontanate per un po' da casa. Ebbene, come fatto notare anche da SlashGear e Ask Leo, è bene togliere la spina o spegnere questo tipo di dispositivo innanzitutto per una questione di sicurezza.

Lo sappiamo: i vostri vicini di casa potrebbero non sapere nemmeno accendere un computer e potreste abitare nel più sperduto paesino di provincia, ma le precauzioni non sono mai troppe. Infatti, soprattutto se il vostro router Wi-Fi non è adeguatamente protetto mediante le apposite misure di sicurezza di ultima generazione (chi ha detto standard WPA3?), un malintenzionato potrebbe potenzialmente sfruttare un momento in cui non ci siete per cercare di "bucare" la rete e mettere in atto operazioni malevole che richiedono più tempo.

Certo, non c'è motivo per allarmarsi troppo, considerando anche che, come ben potete comprendere, si tratta di situazioni che avvengono per certi versi in modo limitato. Inoltre, nel caso in cui ci sia qualcuno "non troppo esperto" che accede senza autorizzazione alla vostra connessione a Internet, potete sempre farlo fuori dalla rete Wi-Fi.

Tuttavia, nel caso in cui ci sia effettivamente un criminale che per qualche motivo vuole entrare nella vostra rete Wi-Fi, il tempo a sua disposizione per mettere in atto operazioni malevole senza che vi rendiate conto di nulla potrebbe essere molto, se lasciate sempre il router attivo. Oltre a questo, in un periodo di bollette "alle stelle", i motivi per effettuare un'operazione di questo tipo sono anche lato consumi.

Non ci sono però solamente queste motivazioni. Infatti, una situazione che a volte passa un po' troppo in sordina è quella ricordata anche da Lifewire: spegnere il router Wi-Fi potrebbe ridurre il rischio di incendi di natura elettrica. Non si sa mai infatti anche come potrebbe andare a livello climatico mentre siete via. Insomma, può sembrare banale, ma dopo questo promemoria potreste pensare un po' più a lungo alla pressione di quel tasto "OFF", la prossima volta che dovete stare lontani dalla vostra abitazione per un po' di tempo.