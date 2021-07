Perché due gemelli identici hanno impronte digitali differenti? La risposta non è banale

Come ben saprete le impronte digitali sono utilizzate come un vero e proprio "documento naturale" di riconoscimento, soprattutto dalla polizia. Quest'ultime, infatti, sono uguali per tutta la vita e non cambiano mai. La probabilità che due persone condividano per caso impronte identiche è stimata in meno di una su 64 miliardi.

Sulla base di questa statistica, quindi, ci vorrebbe più di un milione di anni prima che due persone con impronte digitali identiche compaiano per caso in un database della polizia. Dunque, è tempo di arrivare all'argomento principale della notizia: perché due gemelli identici hanno impronte digitali differenti?

Nonostante il loro DNA sia lo stesso e tendono a condividere un aspetto molto simile, infatti, le impronte digitali sono diverse. Il motivo è semplice: le impronte sono influenzate da fattori sia genetici che ambientali che si verificano durante lo sviluppo nell'utero e si creano tra le 13 e le 19 settimane di sviluppo fetale.

I dettagli precisi del nostro "documento naturale" vengono influenzati dalla lunghezza del cordone ombelicale, la posizione nell'utero, la pressione sanguigna, l'alimentazione e il tasso di crescita delle dita. Tali differenze, inoltre, possono anche diventare più pronunciate dopo la nascita a causa delle differenze di peso e altezza.

Insomma, nonostante la loro somiglianza genetica anche i gemelli hanno delle differenze.