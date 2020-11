Perché c'è una 'guerra laser' tra la Terra e questa nebulosa?

Ultimamente è stata pubblicata una foto che ritrae dei "misteriosi" raggi laser arancioni, e in molti si sono domandati cosa si nascondesse dietro questo bombardamento galattico in stile Star Wars. Nessuna Morte Nera all'orizzonte, ma una interessante tecnica di analisi spaziale adoperata dall'osservatorio VLT.

L'immagine è stata pubblicata dall'European Southern Observatory (ESO) ed è stata considerata una delle foto più interessanti degli ultimi mesi in ambito spaziale. All'apparenza sembra che alcuni raggi arancioni vengano proiettati tra la Terra e una particolare nebulosa, chiamata Nebulosa della Carena (o anche Nebulosa di Eta Carinae).

Il segreto che si cela dietro lo scatto non nasconde nullo di apocalittico o di mistico, quindi ci sentiamo di assicurarvi che la fine del mondo non è ancora giunta (sebbene gli eventi del 2020 ci abbiano spesso fatto dubitare del contrario). L'immagine è stata catturata dal sito del Very Large Telescope - un sistema di quattro telescopi ottici separati, affiancati da quattro telescopi minori - durante un'osservazione astronomica volta a studiare proprio la zona della Nebulosa, dove si nascondo alcune delle formazioni cosmiche più affascinanti dell'emisfero australe (come la Montagna Mistica).

Situata a circa 7500 anni luce da noi, è un'oggetto del profondo cielo piuttosto complicato da analizzare, a causa soprattutto del disturbo visivo provocato dalla presenza dell'atmosfera terrestre(e chi pratica un po' di astrofotografia a livello amatoriale lo sa bene). Per ovviare a questo fastidioso inconveniente ecco entrare in gioco quei "fasci laser arancioni" protagonisti della foto: la tecnica è chiamata "ottica adattiva a tomografia laser” e basa la sua utilità sul fatto che i quattro potenti laser sparati in cielo stimolano gli atomi di sodio presenti nell'aria, creando delle vere e proprie stelle artificiali. La turbolenza atmosferica viene registrata su questi falsi corpi celesti medianti opportuni sensori, potendo calibrare i vari telescopi momento per momento.

È dunque proprio vero che per osservare la nebulosa abbiamo dovuto, letteralmente, "bombardarla", ma per fortuna è una tecnica che adottiamo da anni e senza alcun inconveniente. Fin ad ora almeno, non ci sono pervenute lamentele da ambasciatori di Alderaan.