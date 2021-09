Perché c'è una luce nel frigorifero ma non nel freezer?

Pensateci, per quale motivo all'interno del frigorifero c'è una luce e quando si apre il freezer, invece, no? Questa domanda è stata posta all'economista Robert Frank da parte di un suo ex studente. La risposta è molto interessante e, secondo l'economista, è un esempio piuttosto classico del principio costi-benefici.

Il costo di mettere una luce all'interno di un freezer, supera i benefici. Il motivo è presto detto: i consumatori utilizzano la luce del loro frigorifero praticamente sempre ed è quindi una caratteristica preziosa. I produttori, quindi, possono giustificare il costo dell'installazione di quelle luci molto più facilmente di quanto possano fare con le luci del congelatore.

Il freezer, infatti, non viene aperto con la stessa frequenza del frigorifero. A differenza della porta del frigo, inoltre, solitamente non si resta per qualche minuto ad osservare cosa mangiare quando si apre il congelatore. C'è anche da considerare che non avrebbe senso mettere una luce nel freezer, perché semplicemente l'accumulo di ghiaccio la nasconderebbe molto presto.

Oggi esistono i congelatori a sbrinamento automatico è vero, ma molto probabilmente quando sono arrivati sul mercato era già "tradizione" che non ci fosse alcuna luce all'interno del freezer. Certo, nessun consumatore l'hai mai chiesta effettivamente... anche se oggi i modelli più tecnologici ne hanno una.