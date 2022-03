Perché c'è stato un periodo il cui il Sole è stato in 'silenzio' per 70 anni?

Giorno dopo giorno gli scienziati scoprono nuove meccaniche inaspettate sul nostro Sole, e circa ogni 11 anni attraversa un ciclo di attività caratterizzata da un aumento di macchie solari, bagliori ed espulsioni di massa coronale. Tuttavia, nonostante le scoperte di oggi, può essere difficile prevedere l'attività della nostra stella.

Nel 17° secolo, infatti, il Sole attraversò un periodo in cui non ci fu quasi nessuna macchia solare. Dal 1645 al 1715, questo periodo comprendeva diversi cicli solari ed è noto come "minimo di Maunder". Una strana irregolarità che ha lasciato perplessi gli scienziati, ma di cosa si tratta? Adesso potrebbero avere una risposta.

"Non sappiamo davvero cosa abbia causato il minimo di Maunder e abbiamo cercato altre stelle simili al sole per vedere se possono offrire qualche intuizione", afferma la fisica Anna Baum. "Abbiamo identificato una stella che riteniamo sia entrata in uno stato simile al minimo di Maunder". Gli esperti hanno studiato diversi decenni di attività di 59 stelle.

Di queste, una in particolare ha attirato gli sguardi degli esperti esperti: HD 166620, situata a 36 anni luce di distanza. Questa stella ha circa l'80% delle dimensioni e della massa del Sole e ha 6 miliardi di anni. Il corpo celeste non ha mostrato segni di macchie solari dal 2003 circa. Ciò significa, semplicemente, che potrebbe verificarsi un minimo di Maunder.

Gli scienziati non sanno molto dell'evento, ma studiare questi corpi celesti potrebbe darci una risposta definitiva. A proposito, ecco la foto più dettagliata mai ottenuta dal Sole.