Perché c'è così poca antimateria nell'Universo? La risposta è sempre più vicina

Un team del MIT, volendo spiegare la "carenza" di antimateria nell'Universo, ha sviluppato una nuova tecnica per produrre e studiare molecole radioattive di breve durata con numeri di neutroni che possono controllare con precisione. Hanno raccolto a mano diversi isotopi della stessa molecola, ognuno con un neutrone in più rispetto al successivo.

Quando hanno poi misurato l'energia di ogni molecola, sono stati in grado di rilevare piccoli cambiamenti quasi impercettibili della dimensione nucleare, dovuti all'effetto di un singolo neutrone.

L'essere stati in grado di vedere effetti nucleari così piccoli suggerisce che ora gli scienziati hanno la possibilità di cercare tali molecole radioattive per effetti ancora più infinitesimali, come quelli attribuiti alla materia oscura o agli effetti di nuove fonti di violazioni di simmetria legate ad alcuni degli attuali misteri dell'universo.

In fisica quando parla di "simmetria" si fa riferimento alla proprietà dei fenomeni fisici di ripetersi sostanzialmente identici nel tempo e nello spazio, in particolare delle leggi di natura che sono sotto l'effetto dello scambio simultaneo di particelle con le loro corrispondenti antiparticelle. Quando queste leggi non vengono rispettate si parla appunto di "violazione della simmetria".

Ronald Fernando Garcia Ruiz, professore di fisica al MIT, ha affermato: "Se le leggi della fisica sono simmetriche come pensiamo che siano, allora il Big Bang avrebbe dovuto creare materia e antimateria nella stessa quantità. Il fatto che la maggior parte di ciò che vediamo è materia, con solo una parte per miliardo di antimateria, significa che c'è una violazione delle simmetrie fondamentali della fisica, in un modo che non possiamo ancora spiegare con le nostre attuali conoscenze".

Nel loro nuovo studio, il team ha utilizzato tecniche all'avanguardia per produrre isotopi RaF,

una molecola radioattiva che contiene un atomo di radio instabile e un atomo di fluoruro, con cui studiare questi particolari fenomeni. "Ora abbiamo finalmente la possibilità di misurare queste violazioni della simmetria, usando queste molecole radioattive, e potrebbero fornire risposte a uno dei principali misteri su come è stato creato l'universo" ha concluso il prof. Ruiz.

I risultati ottenuti hanno dimostrato che queste particolari molecole radioattive sono ultrasensibili agli effetti nucleari e che la loro sensibilità potrebbe probabilmente rivelare effetti impercettibili e mai visti prima, come minuscole proprietà nucleari che violano la simmetria, che potrebbero aiutare a spiegare il rapporto materia-antimateria dell'universo.