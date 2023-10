Ecco perché l'eclissi di fuoco del 14 ottobre ha entusiasmato gli scienziati (FOTO)

No, questa volta Griffith non c'entra nulla, ma il 14 ottobre gli occhi del mondo sono stati puntati verso il cielo, quando una spettacolare eclissi solare "anello di fuoco" ha fatto la sua apparizione. Questo fenomeno astronomico, atteso con grande trepidazione, ha visto la Luna quasi completamente oscurare il Sole, creando un anello luminoso.

Chiamata anche "eclissi anulare", quest'ultima ha iniziato la sua traiettoria negli Stati Uniti, toccando l'Oregon alle 9:13 del mattino ora locale, per poi proseguire attraverso altri sette stati americani e svariate nazioni dell'America Centrale e del Sud. Ma perché gli scienziati erano così elettrizzati da questo evento?

La risposta risiede nelle preziose informazioni che un'eclissi può rivelare. Durante l'eclissi, si è verificata una significativa riduzione della radiazione solare, permettendo agli scienziati di studiare come le particelle cariche, come gli elettroni, abbiano reagito a queste variazioni. La NASA ha lanciato razzi sonda nell'atmosfera superiore per osservare questi cambiamenti. Ma un avvertimento per tutti coloro che hanno osservato questo spettacolo celeste: mai guardare direttamente il Sole!

È essenziale utilizzare occhiali per eclissi o una macchina fotografica stenopeica per proteggere la vista. E per chi non ha potuto assistere di persona all'evento, ci sono state trasmissioni in diretta disponibili online. Questa eclissi solare non solo è stata un magnifico spettacolo per gli appassionati di astronomia, ma anche una preziosa opportunità di ricerca per la comunità scientifica.